noteは1月14日、Googleと資本業務提携を締結したことを発表した。GoogleのAIモデル「Gemini」を活用した新機能の開発を開始し、クリエイター支援ツールや企業向け炎上防止ツールを2025年2月以降に提供予定。利用イメージクリエイター向けの機能では、noteの記事編集画面からGeminiが利用可能となり、クリエイターがアイデアの拡充や表現の向上を図り、独自の創作活動に専念できる環境を提供する。企業向けには、Geminiを活用して炎