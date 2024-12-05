タレント・辻希美（37）が5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。最新動画でも高2長女・希空（のあ・17）の“スタンプ隠し”を継続した。希空は先月26日に誕生日を迎え、芸能事務所LUVに所属したことを発表。また、同日にインスタグラム、YouTubeチャンネルを開設し、インフルエンサーとしての活動をスタートした。“顔出し解禁”となったが、最新動画でも、以前と同じくスタンプで顔が隠された状態に。ファンからは「希