俳優の山田孝之（41）が22日、TBSA-Studio＋」（金曜後11・00）に出演。“引退”についての考え方を明かす場面があった。圧倒的な存在感、磨き上げられた演技力は視聴者のみならず、多くの俳優の憧れとなっている山田。俳優業にとどまらず、プロデューサー、監督、農業、その活動は多岐にわたっている。MCのKis―My―Ft2の藤ヶ谷太輔から「不安になることは？」と聞かれた山田は「キャリアなんて特に考えないんだけど、別