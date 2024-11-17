2024年6月、任天堂はNintendo Switch向けゲームの海賊版を販売することで著作権を侵害したとして、ジェームズ・ウィリアムズ氏を訴えました。この訴訟で、任天堂がどのようにしてウィリアムズ氏の身元を特定したのかが、裁判所提出書類から明らかになっています。How Nintendo found a possible pirate - by Stephen Totilohttps://www.gamefile.news/p/how-nintendo-found-archbox-switchNintendo cross-referenced reddit posts