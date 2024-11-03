タレントのYOU（60）が2日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。お笑いコンビ・ダウンタウンとの“地獄の共演”を振り返った。1990年、ラジオ番組「MBSヤングタウン」でダウンタウンのアシスタントに。「おもしろいダウンタウンとラジオだ！イェーイ！」とウキウキで収録に参加したが「地獄です。しゃべってくれなかったです。8週間くらい。挟める隙間がなかった、素人が。今田（耕司）さん