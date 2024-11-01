映画『ハリー・ポッター』と「GU」がコラボレーションしたコレクションが、11月22日（金）から全国の「GU」店舗およびオンラインストアで発売される。【写真】秋冬めっちゃ使えそう！『ハリー・ポッター』×「GU」コレクションラインナップ一覧■メンズ＆キッズはおそろいが可能今回登場するのは、ウィメンズ4型、メンズ5型、キッズ2型、グッズ2型から成るコレクション。世界中から愛され続ける魔法使いの物語『ハリー・ポ