高市早苗氏と自民党の石破茂新総裁永田町の秋は、あわただしいことになりそうだーー。自民党の石破茂新総裁は10月1日に新内閣を発足、4日に衆参両院で所信表明演説をおこなった後、7日から各党の代表質問をおこない、9日にも衆院を解散する方針を決めた。政治担当記者が解説する。「当初は、10月29日公示、11月10日投開票という予定が有力でした。しかし、石破さんは“手のひら返し”で10月15日に公示、10月27日投開票という日程