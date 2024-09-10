日本時間の9月10日午前2時、Appleの新製品発表がストリーミング配信された。発表された製品は、腕時計型ウェアラブル・デバイスの「Apple Watch」シリーズ、無線イヤホンの「AirPods」シリーズ、そして「iPhone 16」シリーズの3系列だ。今回は需要の大きなiPhone 16シリーズを中心に、Appleの新しいプロダクトをチェックしていきたい。◆Apple WatchとAirPodsで10倍健康に!?ティム・クックCEOの肝いりで市場投入された腕時計