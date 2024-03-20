自動販売機の数は減少傾向にあったが…昨年11月、京都へ行ったら、四条の路地に、「本日の本格フレンチ」と看板を掲げた自動販売機が設置されていた。サラダ、前菜、メインを組み合わせればコース料理にできるようだ。続いて、幹線道路沿いに「北海道小麦の手づくりパン」を謳う自販機を発見。透明パネルの販売機では菓子パン、総菜パン、サンドイッチなどと共に、ドリンク類も販売しているのが見える。コロナ禍以降、食品の自販機