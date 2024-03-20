どんなに可愛いくておとなしそうなわんこでも、飼い主さんの許可なく近づいたり触ったりすることは、思わぬ事故につながるため、厳禁です。【ほかにも…】犬飼いさんから寄せられた切実な訴え人間でも、見知らぬ人に急に近寄られたり、突然触られるのは恐怖でしかありません。人間よりもはるかに警戒心の強い犬ならなおさらです。この日、もうすぐ2歳になる超大型犬種・ボルゾイの男の子、ベルくんと散歩をしていた飼い主、ベル ボ