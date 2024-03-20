ロサンゼルス・ドジャースやサンディエゴ・パドレスとの試合で応援を繰り広げた韓国代表のチアガール、ベ・スヒョン（39）の美貌が話題だ。【写真】39歳に見えない…ベ・スヒョンの肉体美ベ・スヒョンは3月19日にインスタグラムを更新。「2日間のMLBソウルシリーズを無事終えてきました！」とキャプションに綴った。現在、ソウルの高尺（コチョク）スカイドームで行われている「MLBワールドツアー・ソウルシリーズ2024」で、17〜18