「大学生の息子がバイトに弁当持っていきたいと言うので、自分で残り物を適当に詰めなさいと伝えた結果」と、写真を投稿した大学生の息子さんと一緒に暮らすinuro （@inuro、以下inuro）さん。【写真】大学生息子にとっての理想のお弁当がこれ写っているのは、3つに仕切られた弁当箱。驚くのがその内容！一番大きなスペースにごはんがこんもり盛られているのは理解できますが、本来ならおかずを詰めるスペースにもごはんがびっちり