イギリスの経済紙・Financial Timesが、ロシア当局が政府職員に対してiPhoneやiPadなどのAppleデバイスの使用禁止を命じたと報じています。ロシアの貿易省はすべての 「業務用途」でのiPhoneの使用を禁止し、ロシアの電気通信・マスメディア省を含む他の機関でも同様の指令がすでに施行されているか、あるいは近いうちに施行される予定だとのことです。Thousands of Russian officials to give up iPhones over US spying fears |