新型「ジムニー5ドア」ついに発売スズキのインド現地法人マルチ・スズキは2023年6月7日、新型「ジムニー5ドア」を発売しました。ジムニー5ドアは1月にインドで開催された「オートエキスポ2023」において、世界初公開されたモデルです。約44cmボディ延長した新型「ジムニー5ドア」ジムニーは1970年に登場した小型四輪駆動車です。軽自動車枠に収まるコンパクトなボディに、ラダーフレームや副変速機付きの4WDシステムなどを