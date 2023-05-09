◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2023年5月9日甲子園）甲子園のスコアボードが“停電”するアクシデントが起こった。8回表、阪神の2番手として岩貞がマウンドに上がり、ヤクルトの先頭打者・山崎との対戦中に、スコアボードの選手名などの表示部分が全面消えてしまった。山崎が空振り三振に倒れた後、球審の真鍋が球場関係者に確認。直後に「ただいまスコアボードに不具合があり、点検をしています。ご迷惑をおかけします