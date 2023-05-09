パキスタンのカーン前首相＝2022年11月、ラホール（AP＝共同）【イスラマバード共同】パキスタン捜査当局は9日、首都イスラマバードで、カーン前首相を拘束した。容疑などは不明。地元メディアが報じた。野党パキスタン正義運動（PTI）を率いるカーン氏は昨年4月、経済危機への失策を問責する下院の不信任案可決を受け失職したが、人気は根強い。カーン氏は下院の早期解散と総選挙の実施を要求し、シャリフ首相は動向を警戒し