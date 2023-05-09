パキスタンのカーン前首相＝2022年11月、ラホール（AP＝共同）【イスラマバード共同】パキスタン捜査当局は9日、首都イスラマバードで、カーン前首相を拘束した。容疑などは不明。地元メディアが報じた。野党パキスタン正義運動（PTI）を率いるカーン氏は昨年4月、経済危機への失策を問責する下院の不信任案可決を受け失職したが、人気は根強い。カーン氏は下院の早期解散と総選挙の実施を要求し、シャリフ首相は動向を警戒し
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 冤罪で32年服役 賠償金17億円超
- 2. 女性に性的暴行か 元芸人を逮捕
- 3. 銀座強盗 親に1億の賠償請求か
- 4. 仮面強盗 男4人は全員19歳以下か
- 5. リニア 静岡県でこじれている訳
- 6. 確率0.01%「ピノ」巡る豪運話題
- 7. Twitter 休眠アカウント削除実施
- 8. 惣菜まさかの金額…デパ地下の罠
- 9. 「職歴嘘だよね?」面接官に憤り
- 10. 再就職も老害扱い 元エリート涙
- 1. 女性に性的暴行か 元芸人を逮捕
- 2. 仮面強盗 男4人は全員19歳以下か
- 3. 平愛梨の弟 さらなる「ウソ」か
- 4. 銀座強盗 起訴なら実名報道か
- 5. 銀座強盗 4人は高校生やバイトら
- 6. HRボール横取り疑惑 代理人否定
- 7. 銀座強盗に識者「ド素人の犯行」
- 8. 宿泊客がTV持ち帰り…ホテル困惑
- 9. 荷物発送で「ファミマ出禁」話題
- 10. 覆面ポスター 最年少市長に苦情?
- 1. 「本当においしいビール」を体験
- 2. 「心痛む」発言は岸田首相の判断
- 3. 緑茶×レモンでリフレッシュ体験
- 4. 世界の交通機関の満足度 東京3位
- 5. ソロキャンプ中の教え魔 撃退法
- 6. 小室眞子さん「無職」状態か
- 7. 補選全敗の立憲民主「泉降ろし」加速も…
- 8. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 9. 立憲・若手議員らが泉代表を突き上げ …
- 10. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 1. 冤罪で32年服役 賠償金17億円超
- 2. 日本式トイレ 欧米で普及せぬ訳
- 3. 「米で出産」韓国女性に疑いの声
- 4. まるで別惑星? 中国の「火星村」
- 5. 露新興財閥 ウ侵攻で露政府批判
- 6. カナダが中国の外交官を追放
- 7. プーチン氏 ウ侵攻で責任転嫁
- 8. かくれんぼしていた少女を銃撃か
- 9. ワグネル「受刑者戦闘員」の証言
- 10. ワグネル 露からまだ弾薬届かず?
- 1. リニア 静岡県でこじれている訳
- 2. Twitter 休眠アカウント削除実施
- 3. 再就職も老害扱い 元エリート涙
- 4. 「Excel劣等生」に共通する誤解
- 5. 爆誕した「レクサスLM」徹底解説
- 6. 洗顔後は紙で手入れ 女性に浸透
- 7. 自家用車にハイエース購入 客層
- 8. 「朝にバナナ」でストレス軽減も
- 9. 8カ月連続首位「N-BOX」人気維持
- 10. 2030年ごろ「患者不足」に陥る?
- 1. 世界最大のくら寿司 台湾で開業
- 2. マイナ証明書をスマホに 開始へ
- 3. セブンで楽天チャージ 20%還元も
- 4. iPhone15 USB PDに対応と予想
- 5. au&UQモバイル ネトフリ無料限定
- 6. Twitter検索 アカウントが必須に
- 7. 「最も幸福度が高い」エリアは
- 8. 「タイパ」重視 就活にも影響か
- 9. タイヤ1輪だけのラジコンが誕生
- 10. iPhoneのPW自動入力 活用で楽に
- 1. 吉田正尚の直近6試合に米衝撃
- 2. 「柔道なめんな」フジ大炎上に
- 3. 低迷巨人「原政権」一掃を望む声
- 4. 凄惨な暴力事件 被害力士が証言
- 5. 空振りなし 吉田正尚の記録衝撃
- 6. オコエ抹消の理由 原監督が説明
- 7. 本田真凜とのラブラブSHOTに賛否
- 8. 大谷翔平の合成画像 日本人爆笑
- 9. 初代表 女子バレーのヌートバー?
- 10. 藤浪大乱調 阪神に責任問う声も?
- 1. 銀座強盗 親に1億の賠償請求か
- 2. 「立ちんぼ」女性 歪んだ価値観
- 3. 逸ノ城 電撃引退の真相に衝撃
- 4. 濱家スマホ代「尋常じゃない額」
- 5. 中継終了に抗議殺到…高田氏あ然
- 6. 加藤 スッキリ終了し驚いたこと
- 7. 中江有里の再婚相手「ゲス素顔」
- 8. まさかの全カット…大河に賛否
- 9. 東国原氏 銀座強盗の映像に衝撃
- 10. 小6で…元Jr.が新たに実名告白
- 1. コメダ「クロネージュ」一時休止
- 2. 夏は全裸 義母との生活に苛立ち
- 3. 不倫現場? 夫に跨る女性への誤解
- 4. 無印クラフトコーラ SNSで話題に
- 5. 驚き 夫が通帳を絶対見せない訳
- 6. 高速でガス欠 地獄の時間過ごす
- 7. 不倫した夫の「まさかの言い訳」
- 8. 離婚したママ友から盗まれたモノ
- 9. 人気アイス「MOW」がドリンクに
- 10. 子離れできない義母のヤバい行動