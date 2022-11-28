19インチテレビまで装備!? 超豪華オデッセイホンダの中国における合弁企業「広汽ホンダ」は2022年11月18日、2列・4人乗りの「オデッセイ エリートエディション」を発表しました。日本ではすでに生産終了となったオデッセイですが、海外ではどのような展開がなされているのでしょうか。広汽ホンダが中国で展開する「オデッセイ」（画像は3列仕様）【画像】ホンダが超豪華「4人乗りオデッセイ」発表!? 突き抜けた高級感スゴい！