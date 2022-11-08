これまでに寝具・クッション・眼鏡・携帯電話など、家にある数多のものを破壊してきた犬のブルーくん（ラブラドールレトリバー）。飼い主のレッドさんやTwitterユーザーたちからは、「破壊王」と称されています。先日は、レッドさんの入浴中に部屋に置いてあったスリッパが、新たな“犠牲”となってしまいました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「うっかりスリッパを置いてお風呂に入ってしまった。入浴中