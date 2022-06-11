山根視来、三笘薫、久保建英、前田大然のゴールでガーナに4-1快勝森保一監督の率いる日本代表は6月10日のキリンカップでガーナ代表と対戦し、4-1と快勝した。6日のブラジル戦（0-1）から一転、攻撃力を見せつけた日本に対して「日本代表チームが隠していた攻撃力を見せつけた」と韓国メディアが驚きを露わにしている。日本は4-3-3システムを継続し、MF久保建英とMF柴崎岳をインサイドハーフ起用。右にFW堂安律、左にFW三笘薫を