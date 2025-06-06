一般社団法人 コンサベーション・インターナショナル・ジャパン～ 日本にとっても重要な海洋の安定と持続可能性に貢献 ～世界的に重要な海洋生態系であり、地球上で最も多くのサンゴ種が生息するスールー・スラウェシ海域を保護するための新たな地域イニシアチブが始動しました。「SEACONNECT/シーコネクト」は、地球環境ファシリティ（GEF）から600万米ドルの資金提供を受け、コンサベ
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