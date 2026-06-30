イーモジャパン株式会社(所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目21-11、代表取締役：水谷 幸彦、以下「当社」)は、EC業務に特化したAI活用スクール「EeeeMO AI ACADEMY(イーモ エーアイ アカデミー)」を2026年7月より開講予定です。





外部委託に依存せず自社チームでEC業務を完結させる「内製化」の実現を目指す企業・チームのために、AI伴走型3ステップ学習設計・EC特化プロンプトライブラリ・最大75％助成金(※)対応という3つの強みを通じて、「学んで終わり」ではなく「学んだその日から実務で使える」を実現します。





※本サービスは、令和8年度末(2027年3月)までの期間限定の支援策である「事業展開等リスキリング支援コース」に対応しています。





EeeeMO AI ACADEMY： https://www.eeeemo.co.jp/academy/





EeeeMO AI ACADEMY-サービス紹介バナー





「EeeeMO AI ACADEMY」は、EC事業者・EC運営チームのために設計された、AIを実務直結で活用するためのオンラインスクールです。「視聴→理解度テスト→修了」という3ステップ構成により、インプット偏重による学習の空回りを解消。EC業務に特化したプロンプトライブラリと組み合わせることで、受講した翌日から実務にAIを取り入れられる実践力を習得できます。さらに、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)への対応により、法人プラン(2名以上)で受講でき、5名以上の場合は人材開発支援助成金の申請が可能。最大75％の費用助成が受けられます。





コース一覧 AI基礎カテゴリ





■ 開発背景 ― 「外注依存」と「学習の空回り」、EC内製化の2大壁

EC市場の拡大に伴い、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング等での運営業務は複雑化の一途をたどっています。広告運用・商品ページ作成・競合調査・レビュー対応・データ分析といった業務を外部コンサルや代行業者に委託するコストは増大し、「内製化したい」というニーズは高まっているものの、実現できている企業は限られているのが現状です。





その背景には2つの構造的課題があります。1つ目は「動画学習の限界」です。市場に出回るAI活用講座の多くは動画視聴中心で、受講者が「理解したつもり」のまま実務に直結しない学習体験に終わることが少なくありません。2つ目は「個人学習とチーム活用のギャップ」です。個人がAIの使い方を習得しても、チーム・組織単位での内製化には至りにくい構造があります。





当社は、AI駆動型EC自動化プラットフォーム「EeeeMO BRAIN」の開発・運営を通じて得た現場ナレッジと、創業以来のEC支援実績をもとに、「チームでAIを使いこなし、ECを内製化する」ための専門スクールとして「EeeeMO AI ACADEMY」を開発しました。









■ EeeeMO AI ACADEMYの3つの特徴

(1) 「学習の空回り」をなくす、AI伴走型3ステップ学習設計

EeeeMO AI ACADEMYは、インプットを着実に実務力へと変換する独自の3ステップ構成を採用しています。





1. 視聴 → 2. 理解度テスト → 3. 修了





シンプルかつ効果的なこの設計により、受講者は知識を「習得する」だけでなく「使いこなせる」レベルまで定着させることができます。修了証の発行は理解度テストを完了した受講者のみに限定し、学習品質を担保します。チーム・組織単位での受講を前提とした設計のため、組織全体のAIリテラシーを底上げし、内製化体制の構築に直結します。





テスト一覧





修了証 実績





管理者 修了証 実績一覧





(2) 即実務直結のEC特化プロンプトライブラリ

EC業務に特化したプロンプトをカテゴリ・用途別に収録したライブラリを提供します。





プロンプトライブラリ





●商品説明文・広告コピーの生成

●レビュー分析・競合調査

●カスタマーサポート対応文の作成

●在庫・販売データのAI分析レポート など





学んだその日からコピーして実務に使える設計で、「学習と実務の乖離」をゼロにします。受講期間中はライブラリへのアクセス権が付与され、プロンプトを実際の業務で試しながら学べる環境を提供します。





プロンプトライブラリ 画像生成プロンプト





管理者 レポート





(3) 導入費用の最大75％が助成される助成金制度に対応

「EeeeMO AI ACADEMY」は、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)に対応しており、法人プラン(2名以上)で受講でき、5名以上の場合は助成金の申請が可能。最大75％の費用助成が受けられます。





●法人プランが助成金適用の上限内に収まる設計

申請に必要な書類の準備サポートを標準で提供いたします





中小規模のEC事業者でも導入しやすい価格設計と、申請の手間を最小化するサポート体制により、コスト面での導入ハードルを大幅に引き下げます。





※助成金制度は雇用保険加入の従業員が対象のため、役員は対象外です。









■ EC内製化の実現を阻む、現場の共通課題

EeeeMO AI ACADEMYは、EC運営の現場で繰り返される次のような課題を起点に設計されました。





●外部コンサルや代行業者への依存から脱却し、EC業務を自社で完結できる体制を構築したい

●AIツールの活用が特定の担当者に留まっており、チーム・組織全体への浸透が進んでいない

●学習コンテンツを導入したものの、知識が実務に結びつかず、学習の空回りが続いている

●人材育成への投資を最小限に抑えながら、組織のAI実践力を着実に高めたい





こうした課題に対し、「学習設計の質」「即実務直結のコンテンツ」「導入コストの低減」という三軸でアプローチするのが、EeeeMO AI ACADEMYです。





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■ 開講・料金プランについて

2026年7月の開講を予定しています。プランは以下の2種類をご用意しています。





●個人プラン

料金：36,300円(税込) / 月 契約期間1か月(自動更新)









●法人プラン(2名～)

料金：162,800円(税込) / 半年間(1名あたり) 契約期間6か月 利用人数2名から 助成金5名以上で人材開発支援助成金の申請可(実質負担：月額 6,783円(税込)～)





全プランにEC特化プロンプトライブラリへのアクセスが付属します。プラン・料金の詳細はお問い合わせください。





※助成金制度は雇用保険加入の従業員が対象のため、役員は対象外です。









■ 今後の展望

当社は、AI駆動型EC自動化プラットフォーム「EeeeMO BRAIN」(2026年5月7日提供開始)との連携を深め、「プラットフォームでECを自動化するEeeeMO BRAIN」と「チームのAI実践力を高めるEeeeMO AI ACADEMY」の両輪で、EC業界全体のAI活用・内製化を推進してまいります。





今後はEeeeMO AI ACADEMYの対応コンテンツを拡充し、楽天市場・Yahoo!ショッピング・Shopify(自社EC)に特化した専門コースの追加、および法人向けカスタム研修プランの提供も予定しています。EC×AIの人材育成を通じて、日本のEC業界全体の競争力向上に貢献してまいります。









■ 会社概要

会社名 ： イーモジャパン株式会社

代表取締役： 水谷 幸彦

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3丁目21-11

事業内容 ： AI駆動型EC自動化プラットフォーム「EeeeMO BRAIN」の

開発・運営、EC×AIスクール「EeeeMO AI ACADEMY」の運営

Webサイト ： https://www.eeeemo.co.jp/EeeeMO

BRAIN ： https://www.eeeemo.co.jp/brain

AI ACADEMY： https://www.eeeemo.co.jp/academy/