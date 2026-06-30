THE STAND × NEW ERA(R)モデル「9FORTY Unstructured」をベースにしたエクスクルーシブモデルを7/12（日）発売

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が展開するTHE STAND fool so good(s)よりNEW ERA(R)との最新別注モデルが７月１２日（日）リリース。

NEW ERA(R)の人気モデル「9FORTY Unstructured（940UNST）」をベースに、フロントパネルに芯を入れないソフトバックラム仕様による柔らかなシルエットと自然な被り心地に、THE STANDのロングセラーシリーズ「THE VARIATIONS」と「FRESH CLEAN」のコンセプトを融合したスペシャルモデルを発売いたします。

「THE VARIATIONS」が掲げる“支持されたデザインを磨き上げ、変えすぎない美学”と、「FRESH CLEAN」が持つ無加工ならではのクリーンな表情。その二つのコンセプトを掛け合わせることで、これまで支持されてきたデザインを新たなシルエットへと昇華しました。

ボディには、程よいハリと耐久性を備えたT/C混紡糸のツイル素材を採用。一切の加工を施さないノンウォッシュ仕様「FRESH CLEAN」で仕上げることで、素材本来のクリーンな表情を引き立てています。

刺繍カラーは全4色展開。THE STANDで人気のロビンズエッグブルーに加え、これまでのコレクションで支持を集めてきた刺繍カラーをラインアップ。THE STAND別注ならではのカラーバリエーションをご用意しました。

本作は、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー内のギフトショップ「THE STAND fool so good(s)」にて先行発売。その後、JOURNAL STANDARD各店およびオンラインストアにて順次発売いたします。

ストリートから品のあるスタイルまで、自由な組み合わせを楽しめるTHE STANDならではのエクスクルーシブモデルを、ぜひご覧ください。

【NEW ERA(R) ×THE STAND fool so good(s)】

【価格】各\6,500（税込）

【発売日】2026年7月12日（日）

【展開サイズ】Free Size（アジャスター付）

【展開カラー】ロビンズエッグブルー/ボルドー/ディープグリーン/キャメル

【商品についてのお問い合わせ先】

・THE STAND fool so good(s)

TEL：03-3528-8262

・JOURNAL STANDARD 表参道

TEL：03-6418-7961

※JOURNAL STANDARD各店にて7月24日（金）発売予定。

最新情報はOFFICIAL Instagram（@journalstandard.jp）にて随時更新いたします。

Brand info

ロビンズエッグブルー/ボルドー/ディープグリーン/キャメル

ギフトショップ。 「fool so good(s)=馬鹿げているけど毎日が楽しくなる商品」をジャンルレスにセレクトし、MLBオフィシャルコーナーも展開。

Instagram: https://www.instagram.com/thestandgram/

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/