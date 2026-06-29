累計発行部数4,600万部突破！ 大ヒット極道マンガ『静かなるドン』の魅力を徹底解剖する豪華画集!!

株式会社玄光社

株式会社玄光社(本社：東京都千代田区)は、『静かなるドン』ファン必携の豪華イラスト集『静かなるドンARTWORKS』を、2026年6月29日(月)に発売します。

新田たつおのコメント満載！ 驚異のメガヒット作『静かなるドン』のカバーアートや単行本未収録カットを集めた豪華イラスト集登場!!

『静かなるドンARTWORKS』2026年6月29日発売

紙書籍累計発行部数4,600万部突破（2023年時点）！ 昭和、平成の二代にわたり「週刊漫画サンデー」（実業之日本社）で連載され、日本列島を笑いと感動で沸かせてきた『静かなるドン』。マンサンコミックス全108巻（実業之日本社）の伝説が、令和の世に前代未聞のイラスト集となって甦る。240ページの超ボリューム&オールカラー画集に、著者お気に入りの名場面や単行本未収録のイラストが大集合!! 珠玉の豪華画集として登場する。

『静かなるドン』はコメディやラブロマンス、アクションなど、多彩な要素を盛り込んだ異色の極道エンターテインメントだ。「週刊漫画サンデー」（実業之日本社）1988（昭和63）年11月15日号で誕生し、2013（平成25）年まで足掛け25年にわたり読者を楽しませてきた。そして現在は、同誌と「グランドジャンプ」（集英社）の協業により、新シリーズ『静かなるドン―もうひとつの最終章―』の連載が行われている。2025（令和7）年、新田たつおは本格デビュー作『台所の鬼』から数えて50年目の節目を迎えた。その画業を顕彰する特別企画として、玄光社のイラスト集刊行の企画が実現した。

「リアリティ重視の時代でも、荒唐無稽なマンガを描きたい!!」と、創作の意欲を語る新田たつお。本書は『静かなるドン』マンサンコミックス全108巻（実業之日本社）の原画を集めたイラスト集で、新田たつおのコメントを豊富に収録。心揺さぶるエンターテインメントの極意に迫る。さらにドラマに盛り込まれた歴史や軍事、世界情勢にまつわる知識を解説。稀代のストーリーテラーの創作術を明かす。

『静かなるドン』を盛り上げるのが、数々の個性あふれるキャラクターたちだ。主人公／近藤静也と彼の恋人／秋野明美。さらに新鮮組と鬼州組の歴代総長から姐（あね）さんたち、鳴戸竜次や龍宝国光、生倉新八など、人気キャラクターの魅力を徹底解剖する。

特集記事満載、新感覚のビジュアルガイド！ 笹生那実（『薔薇はシュラバで生まれる―70年代少女漫画アシスタント奮闘記―』著者）、三田紀房（『ドラゴン桜』著者）、山下和美（『天才柳沢教授の生活』著者）が『静かなるドン』を語る「マンガ家スペシャル鼎談」も収録し、『静かなるドン』必携の1冊としてお届けする。

【本書の構成】

- 新田たつおが自作を語る“静ドンよもやま話”が満載！- 伴侶の笹生那実が描くコミック・エッセイ『実録!! 夫・新田たつお』を特別収録。- 大型サイズ＆フルカラー印刷で、生原画の味わいや描線の風合いを再現。- 雑誌掲載以降、単行本未収録となっていたイラストを多数収録。はじめに ≪新田たつお≫

PART.I 名場面プレイバック

PART.II 静かなるポートレイト

PART.III 遥かなるドンの物語（1988-1999）

PART.IV 遥かなるドンの物語（2000-2013）

PART.V 『静ドン』と仲間たち

【特集】『静かなるドン』ガイド

１ 近藤静也と新鮮組

２ ドンを愛する女たち

３ 宿敵、鬼州組の系譜

４ 殺し屋と海外マフィア

５ 愉快なプリティ社員たち

６ 新鮮組の人気スター！

７ 華麗なるランジェリー業界

８ 龍馬とその仲間たち

９ 幕末とリンクする物語

10 世界を支配する者たち

11 シチリア・マフィア

【マンガ家スペシャル鼎談】

旧尾崎テオドラ邸で『静ドン』を語る!! ≪笹生那実、三田紀房、山下和美≫

【寄稿&インタビュー】

ギネス物の大河ドラマ『静かなるドン』に出会えた幸運!! ≪上田康晴≫

コミック・エッセイ『実録!! 夫・新田たつお』 ≪笹生那実≫

巻末に寄せて 新田たつお 特別インタビュー

旧尾崎テオドラ邸ガイド

新田たつおが挑む、もうひとつの最終章！

【著者について】

新田たつお

1953年10月25日生まれ、大阪府出身。

1970年、高校在学中に描いた『母と子の詩』で「週刊少年サンデー」新人まんが賞を受賞。

奈良芸術短期大学卒業後、美術教員として大阪府内の中学校に勤務する。

1975年、『台所の鬼』が「週刊少年マガジン」新人漫画賞を受賞して本格デビュー。

上京して、『怪人アッカーマン』『ビッグ・マグナム黒岩先生』『こちら凡人組』などの作品を手掛けてヒットを飛ばす。

『静かなるドン』は、「週刊漫画サンデー」（実業之日本社）で1988年から2013年まで足掛け25年にわたり連載された大人気作品。

単行本の巻数は全108巻に及び、テレビドラマ化、実写映画化などのメディアミックスでも大成功を収めている。

2013年、同作で第42回日本漫画家協会賞大賞を受賞。

2023年より「グランドジャンプ」（集英社）で、続編となる『静かなるドン―もうひとつの最終章―』を連載している。

【関連イベント情報１.】

東京都世田谷区豪徳寺の旧尾崎テオドラ邸にて、7月11日（土）から29日（水）まで『静かなるドン 新田たつお 初！ 原画展』を開催予定。会期中、旧尾崎テオドラ邸で本画集を購入した方を対象に、著者サイン会を開催する予定です。

（詳細は、旧尾崎テオドラ邸公式WEBサイトをご確認ください）

場所：旧尾崎テオドラ邸 2階ギャラリー

〒154-0021 東京都世田谷区豪徳寺2丁目30-16

期間：2026年7月11日（土）～7月29日（水）予定

旧尾崎テオドラ邸ホームページ：https://ozakitheodora.com/

サイン会日程：

１.7月11日（土）11:00～12:30

２.7月15日（水）13:00～14:30

３.7月18日（土）13:00～14:30

【関連イベント情報２.】

東京・神保町の書店、書泉グランデと書泉オンラインショップにて、7月31日（金）まで『静かなるドンARTWORKS』発売記念フェアを開催中。本画集の特別先行販売が行われます。先行販売にて同画集を購入した方には先着で、「書泉グランデ限定 新田たつお先生特製イラストカード」（1種）をプレゼントする予定です（先行販売、特典は無くなり次第終了）。

（詳細は、書店公式WEBサイトをご確認ください）

場所：書泉グランデ 3階特設コーナー

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-3-2

期間：開催中～7月31日（金）予定

書泉ホームページ：https://www.shosen.co.jp/

書泉オンラインショップ：https://shosen.tokyo/

書泉オンライン楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/shosen/

お問い合わせ：書泉グランデ（神保町）TEL 03-3295-0011

【本書概要】

タイトル：静かなるドンARTWORKS

発売日：2026年6月29日全国発売

判型：A4変型判・240頁・帯付き

定価：本体4,500円＋税

ISBN：978-4768331712

Amazon販売ページ：https://amzn.to/3SKsh1w

出版元：株式会社玄光社

【会社概要】

商号 : 株式会社玄光社

所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立 : 1931年

事業内容 : 出版

URL : https://www.genkosha.co.jp/