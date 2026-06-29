堺整骨院グループ、中国・江蘇衆遠グループの先進医療機関へ招かれ、グローバルヘルスケア分野における連携の可能性を協議

■ 株式会社rYojbaba（Nasdaq：RYOJ） 代表取締役社長 馬塲亮治が中国最大手の医療グループと業務提携を見据えて現地責任者と協議

株式会社 堺整骨院西

堺整骨院グループは、このたび、母体である株式会社rYojbaba（Nasdaq：RYOJ）とともに、代表取締役の馬塲亮治氏との協議のもと、中国・江蘇衆遠グループからの招待を受け、南京市および杭州市に所在する同グループの先進医療機関ならびに関連施設を訪問いたしました。

今回の訪問では、Nasdaq上場企業と中国有数の医療グループとの協議であることを踏まえ、主要な協議および現地での受入れ・視察日程の調整は、江蘇衆遠グループの経営陣および幹部の皆様にご対応いただきました。また、主要な協議におけるアドバイザー兼通訳は、豊富な国際ビジネス経験を有する付強（フー・チアン）氏が担当し、現地での通訳等の実務的なサポートは海外事業センター所属の陈淑妹（チェン・シュウメイ）氏が担当いたしました。

左：付強（フー・チアン、一般社団法人 日本九州華僑華人青年会 会長）、右：馬塲亮治（株式会社rYojbaba 代表取締役社長）

■ 中国・南京市・杭州市の先進医療施設を視察し、医療DXや健康サービスの知見を共有

今回の訪問では、中国における先進的な医療美容、デジタル医療サービス、健康管理分野の取り組みを視察するとともに、今後の日中間におけるヘルスケア事業の発展や連携可能性について意見交換を行いました。

■ 最先端の医療DX・患者サービスを視察

訪問の様子（左：邓彦玮（ドン・イエンウェイ、江蘇衆遠グループ会長室主任）右：陈淑妹（チェン・シュウメイ、海外事業開発センター日本語ビジネスアシスタント））

視察先には、南京河西美容医院、杭州云系美容医院、河西大健康センターなどが含まれ、最新設備を活用した医療環境やデジタル技術を活用した運営体制、患者中心のサービスモデルについて説明を受けました。

また、施設見学に加え、各分野の専門スタッフとの意見交換を通じて、医療サービスの品質向上、人材育成、デジタル化推進などについて活発な議論を実施。日本国内で整骨院事業を展開する堺整骨院グループにとっても、多くの学びを得る機会となりました。

■ 江蘇衆遠グループについて

江蘇衆遠グループの情報説明を受ける様子

江蘇衆遠グループは、中国において消費医療サービスを中核事業とするプラットフォーム型企業です。

標準化された医療運営体制の構築をはじめ、デジタル技術を活用した経営管理、人材育成システムの整備、医療サービスの品質向上に取り組み、持続可能な医療サービスの提供を推進しています。

現在、グループ全体で1,000名以上の従業員を擁し、医療美容事業を主軸に、健康管理、スポーツリハビリテーション、デジタルテクノロジーなど幅広いヘルスケア領域へ事業を展開。医療とテクノロジーを融合させた新たな価値創造を目指し、多様化するニーズに応える総合ヘルスケアプラットフォームとして成長を続けています。

また、最新のデジタルソリューションや効率的な運営ノウハウを活用することで、医療機関の運営効率とサービス品質の向上を実現。人々の健康と豊かな生活に貢献する企業として、中国国内のみならずグローバル市場を見据えた事業展開を積極的に推進しています。

■ 堺整骨院グループの今後について

左から、俞超（ユー・チャオ、江蘇衆遠グループ 海外事業開発センター総監)、戴晓锋（ダイ・シャオフォン、江蘇衆遠グループ副総裁）、鲍衡昊（ホウ・コウコウ、江蘇衆遠グループ副総裁）、大石裕之（株式会社rYojbaba CFO/取締役）、渡辺淳一（株式会社堺整骨院西 代表取締役社長）、島村三四郎（株式会社rYojbaba 常勤監査役）

堺整骨院グループは、「地域医療への貢献」と「健康寿命の延伸」を理念に掲げ、日本国内のみならず海外との交流を通じて先進的な医療・健康サービスの知見を積極的に取り入れています。

今回の視察で得られた知見を、今後のサービス品質向上や新たなヘルスケア事業の検討に活かすとともに、海外企業とのネットワーク構築を進め、より多くの方々の健康づくりに貢献してまいります。

なお、本件は江蘇衆遠グループからの招待による施設視察および将来的な協業可能性についての意見交換であり、現時点で業務提携や資本提携などが決定しているものではございません。

今後、展開などございましたら速やかにお知らせいたします。

■ 会社概要

株式会社rYojbaba（rYojbaba Co., Ltd.）

左：渡辺淳一（株式会社堺整骨院西 代表取締役社長）、右：戴晓锋（ダイ・ャオフォン、江蘇衆遠グループ副総裁）Nasdaq Towerのウェルカムメッセージ

証券コード／ティッカー：RYOJ（Nasdaq MarketSite 上場）

設立：2015 年

本社所在地：福岡県福岡市南区大橋4 丁目3 番1 号

代表者：代表取締役社⾧ 馬塲亮治

従業員数：311 名（2026年5月31日現在）

事業内容：

・労務コンサルティング事業（労務・上場コンサルティング、労務リスク管理他）

・健康サービス事業（整骨院・美容サロン運営他）

株式会社rYojbabaホームページ：https://www.ryojbaba.co.jp

2026年5月26日に行われた上場ベルセレモニーでの馬塲亮治氏の写真Nasdaq Towerに表示された、株式会社rYojbaba 代表取締役社長 馬塲亮治

同社株式は moomoo 証券 を通じてNasdaq MarketSiteの株式としてお取引いただけることを確認しております。今後、他の証券会社においても取扱いが拡大する可能性がございます。

本件は現時点で確認された事実のご案内であり、特定の証券会社の利用を推奨・斡旋するものではありません。また、同社は証券取引の仲介行為を行うものではなく、投資勧誘を目的とするものでもございません。株式取扱いに関する最終的な判断は、必ず投資家ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

moomoo 証券：https://www.moomoo.com/jp

株式会社rYojbaba 代表取締役社長 馬塲亮治

今日の日本においては、物価上昇、為替変動、人材不足といった課題が顕在化しておりますが、同社はこうした知見の蓄積を背景に、IPO コンサルティングや事業売却等について、お客様のニーズに即した最適なサポートを提供することが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

E-mail：info@ryojbaba.co.jp

※好評のコンサルティングに関しましても上記にお問い合わせ下さい。

堺整骨院グループ

堺整骨院グループの店舗外観

堺整骨院グループは、40年の歴史ある整骨院で、伝統の技術を継承しながら、福岡県を中心に九州および広島県・東京都に約30店舗を展開しています。

西洋医療的知識と東洋医療を統合し、お一人お一人に最良の施術を提供し、独自の方程式でお客様の命に関わる不調を、早く見つけることを使命としています。肩こり・腰痛・スポーツでのケガは、命に関わる症状ではないと思われがちですが、肩こりや腰痛は、単なる筋肉疲労ではなく、内臓をはじめとする体内の不調のサインかもしれません。

また、交通事故でのケガも専門のスタッフがおり、事故の状態によって、身体に受けるダメージが異なるため、医学だけでなく、物理学的な観点からも施術を行います。多数の症例・施術実績に基づき、「後から痛みの出ない施術」を心掛けています。また、保険会社との対応もしっかりサポートしています。

身体に不安がある方は是非、専門知識を身に付けたスペシャリストがいる、国民医療の窓口の堺整骨院グループへ足を運んでみましょう。

設立：1989 年

代表者：代表取締役 渡辺淳一

事業内容：整骨院・鍼灸院運営

特徴：35年以上にわたり地域密着型で施術を提供し、rYojbaba グループの医療基盤を担う中核会社

株式会社堺整骨院 ホームページ：https://fukuoka-seikotsuin.com/

堺整骨院グループ一覧GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/Ae7pFdv5jaLMnxfi9

堺整骨院 求人：https://recruit.sakai-seikotsuin.jp/

メディカルトレーナー活動

株式会社堺整骨院西 代表取締役 渡辺淳一

堺整骨院グループは、国家資格を保持した柔道整復師・鍼灸師等が、地域のスポーツ大会に救護トレーナーとして積極的に参加し、選手のサポートを行います。



また、監督や応援に来られている家族の方の身体の悩みにも応えられるように、地域の方とのコミュニケーションも大切にしています。



堺整骨院グループでは、認定メディカルトレーナー制度が設けられており、知識・技術・モラルの全ての面において、当社の基準を満たしたスタッフが取得出来る資格があり、常にスキルアップを目指して勉強会を行っています。

アンバサダー・海外の実績

サッカー元日本代表 本田圭佑氏が実質オーナーを務めた

カンボジアプロサッカーチーム「ソルティーロアンコールFC」

記事：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000045278.html

サッカーベルギー1部のKRCゲンク（ヘンク）吉永夢希選手

記事：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000342.000045278.html

サッカー元日本代表 古賀誠二氏

記事：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000045278.html

サッカー元なでしこ日本代表 池尻茉由選手

記事：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000045278.html

日本陸上競技選手大会銅メダリスト 井千夏選手

記事：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000275.000045278.html

2025 Taipei Wake Openオフィシャルトレーナー

記事：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000325.000045278.html

青森山田・東海大福岡のサッカー両監督とSP対談

記事：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000198.000045278.html

医療連携

メディカルトレーナーが処置を行う様子

堺整骨院グループは、他の医療機関と連携しているので、もし内臓やその他の不調が見つかった場合でも、併院・転院が可能です。

野多目まつおかクリニックと医療連携を結んでおり、整骨院での施術が難しい場合やクリニックと堺整骨院での施術を併用した方が施術効果が高まる場合など、患者様へのご説明・ご同意を取った上で、相互に患者様を紹介していますので、安心して来院いただけます。

ケガや痛み改善のほか、運動指導やトレーニングのアドバイスなども行っていますので、お身体でお困りの方は、気楽にご相談下さい。

野多目まつおかクリニック HP：https://notame-cl.com/index.html

野多目まつおかクリニック 松岡 信秀院長

国税ユニオン～労働者のミカタ～：https://globalunion-grp.org/mikata/u/kokuzeiunion/

堺整骨院 / 整骨院 / 整体 / スポーツ / トレーナー / 労務 / 肩こり / 腰痛 / 頭痛 / 猫背 / 骨盤矯正 / 交通事故 / 柔整師 / 鍼灸師 / リクルート / 求人 / サッカー / 本田圭佑 / ゲンク / ヘンク / 吉永夢希 / 青森山田 / 黒田剛 / ゲンク / ヘンク / 吉永夢希 / 日本代表 / 江蘇衆遠グループ / 中国 / 南京 / 杭州 /