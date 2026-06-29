MITSUI OCEAN FUJIとMITSUI OCEAN SAKURA 2027年以降の新旅程 いよいよ予約受付開始

商船三井クルーズ株式会社

クルーズブランド MITSUI OCEAN CRUISES （以下、三井オーシャンクルーズ）を運営する商船三井クルーズ株式会社（代表取締役 社長執行役員：向井恒道、本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、運航船のMITSUI OCEAN FUJI（以下、三井オーシャンフジ）とMITSUI OCEAN SAKURA（以下、三井オーシャンサクラ）の2027年1月以降の新旅程計68本の販売を開始いたします。



当社会員組織 ドルフィンズクラブのダイヤモンド会員様について、本日6月29日(月)から三井オーシャンフジの予約受付を開始、7月6日(月)から三井オーシャンサクラの予約受付を開始いたします。その後、会員ステージごとに順次予約受付を開始いたします。一般のお客様の予約受付開始は、三井オーシャンフジが7月3日(金)を、三井オーシャンサクラが7月10日(金)を予定しています。

三井オーシャンフジは3月・4月出発で日本の美しい春を巡る7本のクルーズを、三井オーシャンサクラは1月～9月出発の61本のクルーズを新たに販売します。1泊の片道クルーズから、ゴールデンウィークやシルバーウィークに絡めた中長期のクルーズまで豊富な旅程をラインアップしています。



三井オーシャンクルーズでは、全室オーシャンビュー、スイート仕様の上質な客室をご用意しており、どのお部屋でも海を眺めながらゆったりとした時間をお過ごしいただけます。また、船内の様々なサービスを旅行代金内に含み「オールインクルーシブ」としてご提供しています。移動費、宿泊費、船内の各種アクティビティ参加費はもちろん、基本的なお食事代、アルコールを含む200種類以上のドリンク代、エンターテインメント鑑賞費、Wi-Fi利用費、半日寄港地観光ツアー代※などが旅行代金に含まれます。この「オールインクルーシブ」のサービスを通じお客様それぞれの過ごし方でストレスなくリラックスした船旅をお楽しみいただけます。

※離島を含む一部の寄港地では設定がない場合がございます。

今後も三井オーシャンクルーズは、三井オーシャンフジ、三井オーシャンサクラの2隻のクルーズ船で多彩な寄港地や短期から中・長期まで様々なクルーズをご提案いたします。お客様のライフスタイルやご旅行の目的、ご都合に応じて最適なプランをお選びいただき、三井オーシャンクルーズのクルーズ船で日本の美しい船旅をご体験ください。



予約受付開始の詳細は以下ご覧ください。

【予約受付開始日】

ドルフィンズクラブの規約に則り会員ステージ別の優先予約を受付けます。会員以外のお客様は一般のお客様の日時で予約を受付けいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100945/table/46_1_32b52a6b473955ba2f6803a4b43d5e25.jpg?v=202606290252 ]

※各日10:30~ご予約を受付いたします。

【ご予約】

ドルフィンズクラブの優先予約については、お電話でご予約を承っております。

当社公式ホームページからのご予約は三井オーシャンフジ、三井オーシャンサクラそれぞれ一般販売開始日の7月3日(金)と7月10(金)から承ります。

お取り扱い旅行会社様からもご予約いただけます。



【クルーズ詳細】

三井オーシャンフジ：パンフレット(https://www.mitsuioceancruises.com/download/MOF_2702_04.pdf)

三井オーシャンサクラ：パンフレット(https://www.mitsuioceancruises.com/download/MOS_2701_09.pdf)

【パンフレットのご請求・お問い合わせ】

三井オーシャンクルーズ クルーズデスク

お電話はこちら：03-4446-7532

営業時間：月曜日～金曜日 10:30～17:00

※土・日・祝日はお休みとなります

※諸事情により営業時間が変更となる場合があります

関連リンク：

MITSUI OCEAN CRUISES（三井オーシャンクルーズ）

https://www.mitsuioceancruises.com/

MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）

https://www.mitsuioceancruises.com/fuji/

MITSUI OCEAN SAKURA（三井オーシャンサクラ）

https://www.mitsuioceancruises.com/sakura/

MITSUI OCEAN CRUISES （三井オーシャンクルーズ）について：

三井オーシャンクルーズは、商船三井グループの商船三井クルーズ株式会社が展開するクルーズブランドです。2024年12月に「MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）」の運航を開始し、さらに2026年9月には新たなクルーズ船「MITSUI OCEAN SAKURA（三井オーシャンサクラ）」の就航を予定しています。今後も貨客船運航時代から140年以上にわたる歴史の中で培った伝統や心からのおもてなしに基づくサービスを受け継ぎ、2船体制での運航を展開します。

「MITSUI OCEAN CRUISES」のロゴ、そして穏やかな波と流れるような音符から着想を得て「３本の曲線」がデザインされた青い円は、MITSUI OCEAN CRUISESのシンボルマークです。