mixsoon、日本のコストコで販売を本格展開

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韓国発のピュア原料主義スキンケアブランド「mixsoon（ミクスン）」は、日本国内のコストコにおいて、ブランドを代表するスキンケアアイテム「Bean Essence（大豆エッセンス）」の販売を本格展開することを発表しました。

Bean Essence

■「Bean Essence」とは

「Bean Essence」は、発酵大豆由来成分をベースに開発された美容液で、皮脂や角質ケア、うるおい補給を同時に叶えるマルチスキンケアアイテムとして、韓国や米国をはじめとするグローバル市場で継続的に高い支持を獲得しています。肌に必要な美容成分に着目し、不要な成分をそぎ落とした、mixsoonならではの「シンプル成分設計」の哲学が込められた製品として、多くのユーザーから支持を集めています。

また、発酵原料を活かした独自のフォーミュラに加え、べたつきを抑えながらもしっとりとした使用感が特徴で、日々のスキンケアルーティンに取り入れやすいアイテムとして高く評価されています。SNSや口コミでは、「肌のキメを整えるエッセンス」や「ツヤ肌ケアアイテム」として話題を集めており、ブランドを象徴するシグネチャー製品としての地位を確立しています。

■mixsoon関係者のコメント

「日本市場においてmixsoon製品への好意的な反応が続く中、日本のコストコを通じて現地の消費者にブランドをより身近に届けられることを大変うれしく思います。今後もmixsoonならではのピュア原料主義の哲学と確かな製品力をもとに、消費者により良い製品を届けてまいります。」

mixsoonは今後も、日本市場における販売チャネルの拡充とブランド認知向上を図りながら、高品質なスキンケア製品を通じて消費者との接点を広げていく方針です。

■mixsoonとは

「健康な肌の始まりは良い成分から」をブランド理念に掲げ、不要な成分は排除し、肌に必要な成分だけを厳選したミニマルスキンケアブランドです。

大豆エッセンスをはじめとしたシンプル処方の製品ラインを展開し、肌タイプや悩みに合わせたスキンケアを提案しています。

mixsoonは韓国で誕生し、シンプルかつ本質的なスキンケアブランドとして支持を集めています。

現在では日本をはじめ、グローバル市場へと展開を拡大しています。

【mixsoon公式SNS情報】

■ mixsoon 公式Instagram：https://www.instagram.com/mixsoon_jp/

■ mixsoon 公式X：https://x.com/mixsoon_jp

■ mixsoon 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mixsoon_japan_official

【mixsoon公式販売ショップ情報】

■ Qoo10 公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/mixsoonjp

■ Amazon 公式ショップ：https://www.amazon.co.jp/stores/mixsoon（ミクスン）/page/7F9E05EA-1FFB-4567-B2FB-212F7EDDFD9D(https://www.amazon.co.jp/stores/mixsoon%EF%BC%88%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%B3%EF%BC%89/page/7F9E05EA-1FFB-4567-B2FB-212F7EDDFD9D)

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