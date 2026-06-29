サステナビリティの社内リテラシー向上を推進！

第一工業製薬株式会社

第一工業製薬（本社:京都市南区、代表取締役社長:山路直貴）は、全社的なサステナビリティのリテラシー向上を目的に、一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンのサプライチェーン分科会が開発・監修した「CSR調達シミュレーションゲーム“ゲーム オブ チョイス”」を京都本社で実施しました。当日は代表取締役社長山路を始め、役員含めて約60名が参加しました。

中期経営計画「SMART 2030」では、「サステナビリティ」を重要テーマの一つと位置づけ、各種施策を推進しています。その実現に向けては、全社的なリテラシーの底上げが不可欠です。さらに近年は、サプライチェーンのグローバル化や地政学リスクの高まりを背景に、責任ある調達への対応強化が一層求められています。

“ゲーム オブ チョイス”は、サプライチェーン上の課題に対し、参加者が企業代表者、消費者、株主、サプライヤーなど様々なステークホルダーの立場で意思決定を行うことで、CSR調達の重要性を体験的に学ぶプログラムです。本プログラムを通じ、参加者は多様な価値観や倫理観への理解を深めました。

当社は、社会・環境に配慮した責任ある調達を実践し、顧客からの信頼獲得とESG評価の向上を通じて、企業価値の向上につなげてまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KAQ8WKGDuUE ]

※「ゲーム オブ チョイス」:【公式】 Game of Choice / CSR調達を楽しく学ぶ・初心者でも分かりやすいルール説明動画！（研修・セミナー利用可）

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第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部

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