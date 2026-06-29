西和賀町で初開催！地域企業7社が集う就職相談会「おしごとマルシェ」

西和賀町

西和賀町と北上公共職業安定所（ハローワーク北上）は、地域での就職を希望する方を対象に、西和賀地域就職相談会「おしごとマルシェ」を2026年7月7日（火）に開催します。

本相談会は、西和賀町では初めて開催する地域就職相談会です。建設業、宿泊業、小売業、自動車整備、福祉など、地域を支える7事業所が参加し、企業紹介や採用担当者との個別相談を行います。

履歴書不要、服装自由、入退場自由で、就職活動中の方はもちろん、地域での仕事に興味のある方も気軽に参加できます。企業の雰囲気や仕事内容について直接話を聞くことができる機会として、地域で働くきっかけづくりを目指します。

また、本相談会への参加は、雇用保険受給者の求職活動実績として申告することができます。

【開催概要】

名称：西和賀地域就職相談会「おしごとマルシェ」

日時：令和8年7月7日（火）13:30～15:30（受付13:00～）

会場：北上地区消防組合 西和賀消防署 2階会議室

（岩手県和賀郡西和賀町沢内字大野13地割3-18）

対象：西和賀地域（西和賀町）で就職を希望する方

参加費：無料

参加方法：事前申込制

・WEB申込 ＞こちらから(https://www.roudoukyoku-setsumeikai-hw.mhlw.go.jp/briefings/MTkwOA==)

・ハローワーク北上窓口

・電話申込

※履歴書不要・服装自由・入退場自由

概要URL（ハローワーク北上HP）(https://www.roudoukyoku-setsumeikai-hw.mhlw.go.jp/briefings/MTkwOA==/511b1a23d4404ee5a6ff8aeedd949bb7)

主催：北上公共職業安定所（ハローワーク北上）、西和賀町

お問い合わせ先：北上公共職業安定所（ハローワーク北上）

TEL：0197-63-3314

【参加企業】（7社）

・株式会社田中建設

・有限会社小専商店

・有限会社佐藤自動車

・株式会社山人

・社会福祉法人光寿会

・社会福祉法人やすらぎ会

・社会福祉法人潤沢会

有限会社小専商店（スーパーオセン）株式会社山人 （温泉宿 山人 -yamado-）

【自治体担当者より】

西和賀町には、それぞれの分野で地域を支える魅力的な企業があります。

今回の「おしごとマルシェ」には、地域住民に親しまれている「スーパーオセン」を運営する小専商店や、豊かな自然に囲まれた温泉旅館「山人 -yamado-」をはじめ、建設業、自動車整備業、介護・福祉分野など、多彩な業種の企業が参加します。

「西和賀で働いてみたい」「どんな仕事があるのか知りたい」という方にとって、採用担当者から直接話を聞ける貴重な機会です。

面接ではありませんので、情報収集の場としても気軽にご参加いただき、地域で働くことの魅力を感じていただければ幸いです。

西和賀町 観光商工課

おしごとマルシェ（2026.7.7 西和賀開催）チラシ 表おしごとマルシェ（2026.7.7 西和賀開催）チラシ 裏