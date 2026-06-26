AI時代の表現の現在地を映し出す「AI EYES PROJECT」始動

AIの先に、クリエイターは何を見るのか。

株式会社ケイズプロジェクト

/ ABOUT AI EYES

AIは、「驚きの技術」から「日常的な創作ツール」へと変わり始めています。

映像、広告、デザイン、写真、音楽 。

AIはすでに多くのクリエイティブ領域へ浸透し、表現の可能性を大きく広げています。

しかし、私たちが本当に知りたいのは、AIが何を生み出すのか、ではありません。

AIという新しい道具を手にしたクリエイターたちが、何を考え、何に挑戦し、

どんな未来を描こうとしているのか。

「AI EYES PROJECT」は、その挑戦と作品を見つめ、記録するプロジェクトです。

AI時代のクリエイティブは、いま、どこまで来ているのか。

そして、その先にクリエイターは何を見るのか。

「AI EYES PROJECT」は、AI時代に生まれたクリエイティブの現在地を記録していきます。

プロジェクトプロデューサー

株式会社ケイズプロジェクト 木村 有紀

/ PROJECTS 第1弾

TOKYO MXにて、AI動画 ショーケース番組

『AI EYES ーAIクリエイティブの現在地ー』放送開始！

-番組コンセプト

AIとどこまでいけるか。その答えをクリエイターが証明する。

プロジェクト第一弾として、TOKYO MXにてショーケース番組「AI EYESーAIクリエイティブの現在地ー」を放送。AIクリエイターによるドラマ、アニメーション、SF、MVなど、多彩な短編映像作品を紹介し、AI時代の新しい映像表現を発信します。

-番組概要

放送局：TOKYO MX

放送日時：毎週 木曜 27:30 - 27:35

初回放送：2026年7月2日（木）27:30 - 27:35

制作協力：MXエンターテインメント株式会社

制作著作：株式会社ケイズプロジェクト

見逃し配信：TVer

公式サイト：https://aieyes.jp/

公式Instagram/twitter：ai_eyes_project

公式YouTube：@AIEYESchannel

▪️AI EYES プロジェクト 公式キャラクター

愛称：アイアイ

生成AIがひらく新しい表現の世界を、もっと身近に、もっと楽しく。

クリエイターたちの挑戦やひらめきを見つけようと今日もアイアイはパトロール中！

＜本件に関するお問合せ先＞

株式会社ケイズプロジェクト

info@ksprojectinc.co.jp

担当：木村