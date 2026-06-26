AI時代の表現の現在地を映し出す「AI EYES PROJECT」始動
AIの先に、クリエイターは何を見るのか。
/ ABOUT AI EYES
AIは、「驚きの技術」から「日常的な創作ツール」へと変わり始めています。
映像、広告、デザイン、写真、音楽 。
AIはすでに多くのクリエイティブ領域へ浸透し、表現の可能性を大きく広げています。
しかし、私たちが本当に知りたいのは、AIが何を生み出すのか、ではありません。
AIという新しい道具を手にしたクリエイターたちが、何を考え、何に挑戦し、
どんな未来を描こうとしているのか。
「AI EYES PROJECT」は、その挑戦と作品を見つめ、記録するプロジェクトです。
AI時代のクリエイティブは、いま、どこまで来ているのか。
そして、その先にクリエイターは何を見るのか。
「AI EYES PROJECT」は、AI時代に生まれたクリエイティブの現在地を記録していきます。
プロジェクトプロデューサー
株式会社ケイズプロジェクト 木村 有紀
/ PROJECTS 第1弾
TOKYO MXにて、AI動画 ショーケース番組
『AI EYES ーAIクリエイティブの現在地ー』放送開始！
-番組コンセプト
AIとどこまでいけるか。その答えをクリエイターが証明する。
プロジェクト第一弾として、TOKYO MXにてショーケース番組「AI EYESーAIクリエイティブの現在地ー」を放送。AIクリエイターによるドラマ、アニメーション、SF、MVなど、多彩な短編映像作品を紹介し、AI時代の新しい映像表現を発信します。
-番組概要
放送局：TOKYO MX
放送日時：毎週 木曜 27:30 - 27:35
初回放送：2026年7月2日（木）27:30 - 27:35
制作協力：MXエンターテインメント株式会社
制作著作：株式会社ケイズプロジェクト
見逃し配信：TVer
公式サイト：https://aieyes.jp/
公式Instagram/twitter：ai_eyes_project
公式YouTube：@AIEYESchannel
▪️AI EYES プロジェクト 公式キャラクター
愛称：アイアイ
生成AIがひらく新しい表現の世界を、もっと身近に、もっと楽しく。
クリエイターたちの挑戦やひらめきを見つけようと今日もアイアイはパトロール中！
＜本件に関するお問合せ先＞
株式会社ケイズプロジェクト
info@ksprojectinc.co.jp
担当：木村