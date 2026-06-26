AI時代の表現の現在地を映し出す「AI EYES PROJECT」始動

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株式会社ケイズプロジェクト

AIの先に、クリエイターは何を見るのか。

/ ABOUT AI EYES


AIは、「驚きの技術」から「日常的な創作ツール」へと変わり始めています。


映像、広告、デザイン、写真、音楽 。


AIはすでに多くのクリエイティブ領域へ浸透し、表現の可能性を大きく広げています。


しかし、私たちが本当に知りたいのは、AIが何を生み出すのか、ではありません。


AIという新しい道具を手にしたクリエイターたちが、何を考え、何に挑戦し、


どんな未来を描こうとしているのか。


「AI EYES PROJECT」は、その挑戦と作品を見つめ、記録するプロジェクトです。

AI時代のクリエイティブは、いま、どこまで来ているのか。


そして、その先にクリエイターは何を見るのか。


「AI EYES PROJECT」は、AI時代に生まれたクリエイティブの現在地を記録していきます。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロジェクトプロデューサー


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ケイズプロジェクト　木村 有紀


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　






/ PROJECTS 第1弾


TOKYO MXにて、AI動画 ショーケース番組

『AI EYES ーAIクリエイティブの現在地ー』放送開始！




-番組コンセプト

AIとどこまでいけるか。その答えをクリエイターが証明する。


プロジェクト第一弾として、TOKYO MXにてショーケース番組「AI EYESーAIクリエイティブの現在地ー」を放送。AIクリエイターによるドラマ、アニメーション、SF、MVなど、多彩な短編映像作品を紹介し、AI時代の新しい映像表現を発信します。




-番組概要


放送局：TOKYO MX


放送日時：毎週 木曜 27:30 - 27:35


初回放送：2026年7月2日（木）27:30 - 27:35


制作協力：MXエンターテインメント株式会社


制作著作：株式会社ケイズプロジェクト


見逃し配信：TVer



公式サイト：https://aieyes.jp/


公式Instagram/twitter：ai_eyes_project


公式YouTube：@AIEYESchannel



▪️AI EYES プロジェクト 公式キャラクター

愛称：アイアイ


生成AIがひらく新しい表現の世界を、もっと身近に、もっと楽しく。


クリエイターたちの挑戦やひらめきを見つけようと今日もアイアイはパトロール中！





















＜本件に関するお問合せ先＞
株式会社ケイズプロジェクト


info@ksprojectinc.co.jp


担当：木村