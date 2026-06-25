ホームセンター【通販のカインズ】で、当社人気商品「極涼」シリーズを始め冷感アイテム販売中！

株式会社新陽トレーディング

寝具、アパレル、インテリア雑貨などの商品を取り揃えている新陽トレーディング（東京都中央区）が、ホームセンター【通販のカインズ】にて、暑い夏に向けての冷感アイテムを取り揃えております。

厳しい暑さを快適に過ごせるよう、ぜひこの機会にご利用ください！

■商品紹介

【累計販売枚数40万枚※を突破した「極涼」シリーズ】

「極涼（ごくりょう）」は、寝具・インテリアブランド「tobest（トゥーベスト）」が展開する、人気の冷感寝具シリーズです。暑い夏の夜のムレや寝苦しさを解消し、ひんやりとした快適な睡眠をサポートするアイテムが豊富に揃っています。(※2026年5月時点)

1.極涼敷きパッド

暑い季節の快眠をサポートする極涼冷感敷きパッド。高い接触冷感性能を備えた生地が熱を素早く逃がし、ひんやりとした寝心地を実現します。さらに 吸水速乾性と通気性にも優れ、汗をかきやすい熱帯夜でも快適。毎日の睡眠環境をより快適に整える人気商品！

商品ページ：https://www.cainz.com/g/5000000162411.html

2.極涼タオルケット

吸湿・放湿性に優れた素材を使用することで、冷感寝具にありがちな「ムレによるベタつき」を解消。汗をかいても肌にまとわりつかず、常にさらっとした質感がお肌を包み込みます。非常に軽量で体への負担が少ないため、重い布団が苦手な方にも最適です。

商品ページ：https://www.cainz.com/g/5000000163062.html

3.極涼枕パッド

「頭がこもって寝苦しい」「寝汗で枕がベタつく」そんな悩みを解決するために生まれた、極涼シリーズの冷感枕パッドです。業界トップクラスの接触冷感値（Q-MAX 0.50以上）を誇る素材を採用。頭を乗せた瞬間にひんやり心地よく、頭部の熱を効率よく逃がすことで、スムーズな入眠と深い眠りをサポートします。

商品ページ：https://www.cainz.com/g/5000000163136.html

【夏の夜を快適に、冷感快眠サポートウェア「ひんやりパジャマ」】

4.ひんやりパジャマ プレミアム(ユニセックス)

肌に触れる裏面には、触れた瞬間に熱を奪う特殊構造の「接触冷感」ナイロンを配置。こもりがちな体熱を瞬時に放出し、寝苦しい夜でも深部体温の低下をスムーズにサポートします。

また睡眠時だけでなく、起床後や就寝前のリラックスタイムも極上の時間に変えるのが、このルームウェアの真骨頂です。表面素材は綿素材なのでしっかり感もあり、だらしなく見えない洗練されたディテール。

また、パンツの紐が外から見えないシークレット・ドローコードや、スマートフォンや鍵を入れても落ちにくい深めの両サイドポケットを完備。急な来客対応やコンビニ等へのちょっとした外出にもそのまま対応できる万能商品です。

商品ページ：https://www.cainz.com/g/5000000223709.html

5.ひんやりパジャマ メンズ

ひんやりとした接触冷感素材を使用しているため、暑い夏の夜でも涼しく快適に過ごせます。肌に触れた瞬間からひんやり感を実感でき、寝苦しい夜も快適な睡眠をサポートします。

汗を素早く吸水、拡散、蒸発することでサラサラとした涼しい着心地が続きます。ゆったりめの仕様で睡眠時だけのパジャマとしてだけではなく部屋着(ルームウェア)、ワンマイルウェアとしてもリラックスして着用できます。

商品ページ：https://www.cainz.com/g/5000000213511.html

会社概要

■株式会社新陽トレーディング

海外寝具ブランド「エムリリー」をはじめ、寝具・アパレルなどの企画・販売を通じて、皆様の生活を送っていく上で重要な『衣料』と『睡眠』の領域を豊かにするサービスを提供しています。