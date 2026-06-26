国際モダンホスピタルショウ2026への出展および主催者特別セミナーへの登壇について

株式会社ヘンリー

2026年6月26日

【報道関係者各位】

株式会社ヘンリー

ビジネスを通じた持続的な社会課題の解決を目指し、クラウドネイティブ型電子カルテ・レセコンシステム「Henry」を提供する株式会社ヘンリー（本社：東京都新宿区、代表取締役：逆瀬川 光人、以下 ヘンリー）は、2026年7月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「国際モダンホスピタルショウ2026」に出展するとともに、主催者特別セミナーに登壇することをお知らせいたします。

■ ブース出展について

ヘンリーは「つなぎたい医療を、日本中に」という事業ビジョンのもと、クラウドネイティブ型電子カルテ・レセコン一体システム「Henry」を展示します。従来の電子カルテはデバイスが制限されていましたが、Henryはデバイスフリーを実現しているため、Macなど様々なデバイスでご利用いただけます。

展示内容：

■ 出展概要

- クラウドネイティブ型電子カルテ・レセコンシステム「Henry」のデモ- AI機能のご紹介- 医事業務リモート代行サービスのご紹介- 入院患者受入管理システムのご紹介- Henryデモ機の展示- ブース内ミニセミナーの実施[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102549/table/22_1_553549707b1af3d46535d7203c4defa8.jpg?v=202606261152 ]

■ 主催者特別セミナーへの登壇

ヘンリーはホスピタルショウ会場にて開催される主催者特別セミナー「Mac × クラウドネイティブカルテ」の第2部に登壇いたします。クラウドネイティブ電子カルテ・レセコンシステム「Henry」の導入によりMacでの診療が可能になった医療機関の事例をご紹介します。

セミナー詳細

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102549/table/22_2_f06d750a4ff84dee04dde3201442a57f.jpg?v=202606261152 ]

セミナー概要：

オンプレミス型が一般的な医療ITの世界では長年、「電子カルテが使えるデバイスは限られている」という常識が根づいていました。クラウドネイティブ電子カルテ・レセコンシステム「Henry」は、そんな医療現場の常識に新たな選択肢をもたらしています。本セミナーでは、Henryをご契約いただいているみやそう病院様をお招きし、MacBookをはじめとするApple製品での電子カルテ活用の可能性と、デバイスの選択肢が広がることで変わる診療体験・病院運営についてお話しいただきます。

事前申し込みはこちら：https://www.noma-hs.com/module/web_page/442445/0(https://www.noma-hs.com/module/web_page/442445/0)

国際モダンホスピタルショウ2026 公式サイト： https://www.noma-hs.com/(https://www.noma-hs.com/)

■ 株式会社ヘンリーについて

「社会課題を解決しつづけ、より良い世界をつくる」を理念に、2018年に創業。中小規模病院向けのクラウド型電子カルテ・レセコンシステム「Henry」などを提供しています。従来のオンプレミス型が主流だった病院システムをクラウドネイティブ・AIネイティブに変革し、医療DXを推進しています。

・会社名：株式会社ヘンリー

・代表者：代表取締役 逆瀬川 光人

・設立：2018年5月

・所在地：〒160-0002東京都新宿区四谷坂町10-10 NOW/HERE新宿四谷 3001

・事業内容：クラウドネイティブ型電子カルテ・レセコンシステムの開発・販売、医事業務リモート代行サービスの提供等

・URL：https://henry.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ヘンリー 広報担当

Email：pr@henry.jp

Tel：03-6773-5778