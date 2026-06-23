フォトニック コンピューティング コンポーネント市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月23に「Photonic Computing Components Market (フォトニック コンピューティング コンポーネント市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。フォトニック コンピューティング コンポーネントに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Photonic Computing Components Market (フォトニック コンピューティング コンポーネント市場）の概要
Photonic Computing Components Market (フォトニック コンピューティング コンポーネント市場）に関する当社の調査レポートによると、Photonic Computing Components Market (フォトニック コンピューティング コンポーネント市場）規模は 2035 年に約 189 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Photonic Computing Components Market (フォトニック コンピューティング コンポーネント市場）規模は約 28 億米ドルとなっています。フォトニック コンピューティング コンポーネントに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 21.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Photonic Computing Components Market (フォトニック コンピューティング コンポーネント市場）の拡大は、AI主導のデータセンターにおけるエネルギー危機に起因しています。この危機は、データセンターのアーキテクチャの抜本的な見直しを迫る要因となっています。例えば、SDKI Analyticsの分析では、米国のデータセンターの電力需要は2027年までに倍増し、60GWを超えると予測されています。
一方、国際エネルギー機関（IEA）は、世界のデータセンターの電力需要が2030年までに倍増すると予測しています。さらに、2026年3月にライプニッツスーパーコンピューティングセンター（LRZ）に導入されたQ.ANTの第2世代フォトニックプロセッサは、ワークロードあたりの消費電力を最大90分の1に抑え、データセンターの処理能力を最大100倍に向上させる性能を示しました。ベンチマーク評価において、この第2世代アーキテクチャは、行列演算のスループットで50倍以上の性能、ResNet-18での推論処理で25倍の高速化、そして一般的なワークロードにおけるエネルギー消費の6分の1への低減を実現しました。こうした動向はフォトニック コンポーネントの成長を裏付けるものであり、光を利用したコプロセッシング技術が既存のインフラと統合され、測定可能なレベルでの効率向上をもたらしていることを示しています。
フォトニック コンピューティング コンポーネントに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/photonic-computing-components-market/590642480
フォトニック コンピューティング コンポーネントに関する市場調査によると、AI関連トラフィックの爆発的な増加に伴い、同市場のシェアは拡大すると予測されています。このトラフィックの急増は、従来の銅線ベースのインターコネクト（相互接続技術）の性能限界を押し広げています。例えば、AIデータセンターの規模拡大に伴い、AIサーバークラスター間の接続に使用される800G以上の光トランシーバーのトラフィックが、ハイパースケールデータセンターにおいて急増しています。コーニング社は2026年1月のブロードバンド業界向けレポートにおいて、一般的なデータセンター間接続ケーブルのファイバー数が、過去4年間ですでに倍増したと指摘しています。
Photonic Computing Components Market (フォトニック コンピューティング コンポーネント市場）の概要
Photonic Computing Components Market (フォトニック コンピューティング コンポーネント市場）に関する当社の調査レポートによると、Photonic Computing Components Market (フォトニック コンピューティング コンポーネント市場）規模は 2035 年に約 189 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Photonic Computing Components Market (フォトニック コンピューティング コンポーネント市場）規模は約 28 億米ドルとなっています。フォトニック コンピューティング コンポーネントに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 21.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Photonic Computing Components Market (フォトニック コンピューティング コンポーネント市場）の拡大は、AI主導のデータセンターにおけるエネルギー危機に起因しています。この危機は、データセンターのアーキテクチャの抜本的な見直しを迫る要因となっています。例えば、SDKI Analyticsの分析では、米国のデータセンターの電力需要は2027年までに倍増し、60GWを超えると予測されています。
一方、国際エネルギー機関（IEA）は、世界のデータセンターの電力需要が2030年までに倍増すると予測しています。さらに、2026年3月にライプニッツスーパーコンピューティングセンター（LRZ）に導入されたQ.ANTの第2世代フォトニックプロセッサは、ワークロードあたりの消費電力を最大90分の1に抑え、データセンターの処理能力を最大100倍に向上させる性能を示しました。ベンチマーク評価において、この第2世代アーキテクチャは、行列演算のスループットで50倍以上の性能、ResNet-18での推論処理で25倍の高速化、そして一般的なワークロードにおけるエネルギー消費の6分の1への低減を実現しました。こうした動向はフォトニック コンポーネントの成長を裏付けるものであり、光を利用したコプロセッシング技術が既存のインフラと統合され、測定可能なレベルでの効率向上をもたらしていることを示しています。
フォトニック コンピューティング コンポーネントに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/photonic-computing-components-market/590642480
フォトニック コンピューティング コンポーネントに関する市場調査によると、AI関連トラフィックの爆発的な増加に伴い、同市場のシェアは拡大すると予測されています。このトラフィックの急増は、従来の銅線ベースのインターコネクト（相互接続技術）の性能限界を押し広げています。例えば、AIデータセンターの規模拡大に伴い、AIサーバークラスター間の接続に使用される800G以上の光トランシーバーのトラフィックが、ハイパースケールデータセンターにおいて急増しています。コーニング社は2026年1月のブロードバンド業界向けレポートにおいて、一般的なデータセンター間接続ケーブルのファイバー数が、過去4年間ですでに倍増したと指摘しています。