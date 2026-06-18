中電圧直流用機器の世界市場2026年、グローバル市場規模（直流遮断器、インバーター、コンバーター、変圧器、開閉装置、電力ルーター）・分析レポートを発表
2026年6月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「中電圧直流用機器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、中電圧直流用機器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
中電圧直流用機器市場は、2024年に1130万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には1億3500万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は43.1％と極めて高く、次世代電力インフラ分野の中でも特に急成長が期待される市場となっています。
中電圧直流送電は、1.5キロボルトから100キロボルトの中電圧電力を直流で送配電する技術です。交流送電と比較して送電損失が少ないことから、次世代電力供給方式として注目を集めています。
特に大型電気推進船舶においては、中電圧直流システムを導入することで従来の交流システムと比較して最大20％のエネルギー効率向上が期待されています。また、高圧送電網と配電網を効率的に接続する変電所構想や、同期発電機器および直流発電機器との統合運用も進められています。
市場で取り扱われる主な機器には、中電圧直流遮断器、インバーター、コンバーター、変圧器、開閉装置、電力ルーターなどが含まれています。
________________________________________
市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、電力損失削減への需要拡大です。世界各国でエネルギー効率向上や脱炭素化が重要課題となる中、従来の交流送配電システムより高効率な中電圧直流技術への関心が高まっています。
また、再生可能エネルギーの普及も市場成長を後押ししています。洋上風力発電や分散型発電機器の増加に伴い、電力の効率的な集約・送配電を実現する中電圧直流技術の重要性が高まっています。
さらに、船舶の電動化や次世代交通インフラ整備も市場拡大の重要な要因です。大型船舶では電気推進システムの採用が進んでおり、高効率な電力供給システムへの需要が増加しています。
市場では高効率電力変換技術、高速保護システム、直流遮断技術、電力制御技術の高度化が主要な技術開発テーマとなっています。
________________________________________
市場セグメント分析
製品タイプ別では、直流遮断器、インバーター、コンバーター、変圧器、開閉装置、電力ルーター、その他製品に分類されています。
直流遮断器は中電圧直流システムにおける安全性確保の中核機器であり、システム保護に重要な役割を果たしています。
インバーターおよびコンバーターは交流と直流の電力変換を担う中核機器であり、市場において大きな割合を占めています。
変圧器や開閉装置は電力品質の維持と系統運用の安定化を支える重要機器です。電力ルーターは複数の電力源や負荷を効率的に制御する次世代機器として注目されています。
用途別では、中電圧直流配電、洋上風力発電、船舶、交通分野に分類されています。
中電圧直流配電分野は将来の配電網高度化を支える主要用途となっています。洋上風力発電分野では発電機器と送電網の接続用途として採用が進んでいます。船舶分野では大型電気推進船を中心に需要が拡大しています。交通分野では鉄道や次世代輸送システムへの応用が期待されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「中電圧直流用機器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、中電圧直流用機器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
中電圧直流用機器市場は、2024年に1130万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には1億3500万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は43.1％と極めて高く、次世代電力インフラ分野の中でも特に急成長が期待される市場となっています。
中電圧直流送電は、1.5キロボルトから100キロボルトの中電圧電力を直流で送配電する技術です。交流送電と比較して送電損失が少ないことから、次世代電力供給方式として注目を集めています。
特に大型電気推進船舶においては、中電圧直流システムを導入することで従来の交流システムと比較して最大20％のエネルギー効率向上が期待されています。また、高圧送電網と配電網を効率的に接続する変電所構想や、同期発電機器および直流発電機器との統合運用も進められています。
市場で取り扱われる主な機器には、中電圧直流遮断器、インバーター、コンバーター、変圧器、開閉装置、電力ルーターなどが含まれています。
________________________________________
市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、電力損失削減への需要拡大です。世界各国でエネルギー効率向上や脱炭素化が重要課題となる中、従来の交流送配電システムより高効率な中電圧直流技術への関心が高まっています。
また、再生可能エネルギーの普及も市場成長を後押ししています。洋上風力発電や分散型発電機器の増加に伴い、電力の効率的な集約・送配電を実現する中電圧直流技術の重要性が高まっています。
さらに、船舶の電動化や次世代交通インフラ整備も市場拡大の重要な要因です。大型船舶では電気推進システムの採用が進んでおり、高効率な電力供給システムへの需要が増加しています。
市場では高効率電力変換技術、高速保護システム、直流遮断技術、電力制御技術の高度化が主要な技術開発テーマとなっています。
________________________________________
市場セグメント分析
製品タイプ別では、直流遮断器、インバーター、コンバーター、変圧器、開閉装置、電力ルーター、その他製品に分類されています。
直流遮断器は中電圧直流システムにおける安全性確保の中核機器であり、システム保護に重要な役割を果たしています。
インバーターおよびコンバーターは交流と直流の電力変換を担う中核機器であり、市場において大きな割合を占めています。
変圧器や開閉装置は電力品質の維持と系統運用の安定化を支える重要機器です。電力ルーターは複数の電力源や負荷を効率的に制御する次世代機器として注目されています。
用途別では、中電圧直流配電、洋上風力発電、船舶、交通分野に分類されています。
中電圧直流配電分野は将来の配電網高度化を支える主要用途となっています。洋上風力発電分野では発電機器と送電網の接続用途として採用が進んでいます。船舶分野では大型電気推進船を中心に需要が拡大しています。交通分野では鉄道や次世代輸送システムへの応用が期待されています。