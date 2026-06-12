人生のバイブル『眠れないほどおもしろい葉隠 「武士道といふは、死ぬ事と見つけたり」……はホントなのか？』著者板野博行が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年６月１日に『眠れないほどおもしろい葉隠 「武士道といふは、死ぬ事と見つけたり」……はホントなのか？』著者板野博行が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『眠れないほどおもしろい葉隠 「武士道といふは、死ぬ事と見つけたり」……はホントなのか？』著者板野博行
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4afRKWP
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4xwfpMD
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100315800
シリーズ累計８３万部突破！
武士道といふは、死ぬ事と見つけたりーー。
その言葉で知られる古典『葉隠』をわかりやすく、おもしろく紹介！
天下泰平の江戸の世に武士道を追究した佐賀藩士・山本常朝。
仕事や人間関係から、あくびの作法まで、
その思想には現代にも通じる“生き方のヒント”が満載！
ナビゲーターは、常朝の語りをまとめた佐賀藩士・田代陣基が務めます。
これこそ刺激的で、とびきり熱い「人生のバイブル」！
◆大事な相談事は「世捨て人」にせよ
◆用事がなければ「呼ばれない所」には行かないこと
◆「お歴々」が引退したらチャンスは必ず訪れる
◆不意に首を討ち落とされても「もうひと働き」できる
◆ぐにゃつくことなく「大局観」を持っていけ
◆恋の究極は「忍ぶ恋」と見極めたり！
◆常日頃から「戦場にいるつもり」で過ごせ
■目次
・１章 覚悟を決める～「いかに生き、いかに死ぬか」を思い定めよ
・２章 今を生きる～野獣のごとく素早き「粗忽者」たれ
・３章 逆境こそがチャンス～若いうちは不幸せなほうがよい
・４章 無知の知を知る～中途半端な知恵や分別は生き方を汚くする
・５章 人を使う極意～「人」は最大の「財」である
・６章 人に仕える極意～「大器は晩成す」。ゆっくり、しかし確実に出世せよ
・７章 現世を生きる知恵～「ひと時の夢」のようなこの世をいかに生きるか
・８章 恥をかかないための作法を学ぶ～「転ばぬ先の杖」、何事も準備万端に
■著者 板野博行（イタノヒロユキ）
岡山朝日高校、京都大学文学部国語学国文学科卒。
ハードなサラリーマン生活から、予備校講師に転身。
カリスマ講師として、全国の生徒に向けての講義や参考書を執筆
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『眠れないほどおもしろい葉隠 「武士道といふは、死ぬ事と見つけたり」……はホントなのか？』著者板野博行
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─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
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武士道といふは、死ぬ事と見つけたりーー。
その言葉で知られる古典『葉隠』をわかりやすく、おもしろく紹介！
天下泰平の江戸の世に武士道を追究した佐賀藩士・山本常朝。
仕事や人間関係から、あくびの作法まで、
その思想には現代にも通じる“生き方のヒント”が満載！
ナビゲーターは、常朝の語りをまとめた佐賀藩士・田代陣基が務めます。
これこそ刺激的で、とびきり熱い「人生のバイブル」！
◆大事な相談事は「世捨て人」にせよ
◆用事がなければ「呼ばれない所」には行かないこと
◆「お歴々」が引退したらチャンスは必ず訪れる
◆不意に首を討ち落とされても「もうひと働き」できる
◆ぐにゃつくことなく「大局観」を持っていけ
◆恋の究極は「忍ぶ恋」と見極めたり！
◆常日頃から「戦場にいるつもり」で過ごせ
■目次
・１章 覚悟を決める～「いかに生き、いかに死ぬか」を思い定めよ
・２章 今を生きる～野獣のごとく素早き「粗忽者」たれ
・３章 逆境こそがチャンス～若いうちは不幸せなほうがよい
・４章 無知の知を知る～中途半端な知恵や分別は生き方を汚くする
・５章 人を使う極意～「人」は最大の「財」である
・６章 人に仕える極意～「大器は晩成す」。ゆっくり、しかし確実に出世せよ
・７章 現世を生きる知恵～「ひと時の夢」のようなこの世をいかに生きるか
・８章 恥をかかないための作法を学ぶ～「転ばぬ先の杖」、何事も準備万端に
■著者 板野博行（イタノヒロユキ）
岡山朝日高校、京都大学文学部国語学国文学科卒。
ハードなサラリーマン生活から、予備校講師に転身。
カリスマ講師として、全国の生徒に向けての講義や参考書を執筆
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『眠れないほどおもしろい葉隠 「武士道といふは、死ぬ事と見つけたり」……はホントなのか？』著者板野博行
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配信元企業：株式会社三笠書房
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