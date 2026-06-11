追手門学院大学の舞台表現プロジェクトSTEPが6月25〜28日に第16回公演「こころの扉」を開催 ― 多様な性表現テーマに学生が脚本を手掛けた演劇を上演

追手門学院大学の舞台表現プロジェクトSTEPが6月25〜28日に第16回公演「こころの扉」を開催 ― 多様な性表現テーマに学生が脚本を手掛けた演劇を上演