日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「コジコジ」と、C-United株式会社が運営する全国の『カフェ・ド・クリエ』が初めてコラボレーションした「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」を数量限定で発売いたします。 事前予約は店頭にて6月10日（水）より受付を開始。店頭では7月1日（水）より発売、オンラインストアでは同日20時より販売を開始いたします。さらに6月17日（水）より、「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャームプレゼントキャンペーン」も実施いたします。 夏のお出かけを楽しくするバッグや、涼しげなおうち時間を彩るグラス、『カフェ・ド・クリエ』のからだにうれしい「からだハピネス®︎ドリンク」とともに、コジコジと過ごす心ほどける夏のひとときをお楽しみください。

■初のコラボレーション！コジコジと過ごす、心ほどける夏

日々の健康に寄り添い、体にうれしい「からだハピネス®︎メニュー」を展開する『カフェ・ド・クリエ』。夏の暑さで疲れやすい時期に、体も心も緩めてゆったり過ごせる一時をお届けしたいという想いから、独特のユーモアと哲学的とも思える会話で心がほどける「コジコジ」とのコラボが実現しました。 今年のサマーバッグは、限定デザインの「コジコジ ロープハンドルバッグ」や「コジコジ ぬいぐるみポーチ」、「コジコジ チェンジンググラス」に加え、税込1,880円相当の商品引換券3枚と「リキッド はちみつピーチティー（1000ml）」の計5点が入った数量限定商品です。

■商品概要

『コジコジ』が店員に！コーヒーを運ぶ、ごきげんな姿を描いた「コジコジ ロープハンドルバッグ」

「コジコジ ロープハンドルバッグ」は、『カフェ・ド・クリエ』の制服を着こなすコジコジの姿と、ロープハンドルがアクセントのオリジナルバッグです。表面は、日常使いしやすいシンプルなベージュカラーをベースに、ごきげんにブレンドコーヒーを運ぶ、コジコジらしいお茶目な一面を描きました。内側は、グリーンを採用し、コジコジやうさこ、次郎、テル子などのキャラクターをあしらった賑やかな総柄に仕上げています。 さらに、バッグにはお好みのアイテムを取り付けられるキーホルダーチェーンが付いており、「コジコジ ぬいぐるみポーチ」を組み合わせて"ぬい活"を楽しむのにもぴったり。 お気に入りのぬいぐるみや「コジコジ ぬいぐるみポーチ」と一緒に、夏のお出掛けをより一層ごきげんに楽しめます。

冷たい飲み物を注ぐと文字色が変わる「コジコジ チェンジンググラス」と

税込1,880円相当！人気商品が味わえる商品引換券、はちみつピーチティーもセットに

グラスには、夏の夜空をコジコジや仲間たちがビューンと飛び回るシーンをデザイン。星座が『カフェ・ド・クリエ』のロゴになるような遊び心もポイントで、夏のおうち時間に涼やかなひとときを添えるアイテムです。 商品引換券の対象は『カフェ・ド・クリエ』で人気の「パスタ（単品）」「ケーキ（単品）」「からだハピネス®︎ドリンク（単品）」の3品。さらに、人気の「リキッド はちみつピーチティー（1000ml）」もセットにしました。

■「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」概要

店舗販売分とオンラインストア販売分は内容が異なります。 ・販売価格 ：4,800円（税込） ・内容 ： ①コジコジ ロープハンドルバッグ（幅 約25cm×高さ 約20cm×マチ 約13cm ※持ち手は含みません） ②コジコジ ぬいぐるみポーチ（幅 約13cm×高さ 約11cm ※キーホルダー部分は含みません） ③コジコジ チェンジンググラス（直径 約8.5cm×高さ 約9cm） ④リキッド はちみつピーチティー（1000ml） ⑤商品引換券 3枚綴り パスタ 単品／ケーキ 単品／からだハピネス®︎ドリンク 単品 ・事前予約期間：6月10日（水）～6月30日（火） ・販売期間 ：店舗販売は7月1日（水）より、オンラインストアでの発売は7月1日（水）20時より開始 ・販売店舗 ：全国の『カフェ・ド・クリエ』『メゾン・ド・ヴェール』

＜店舗販売分に関するご注意事項＞ ・数量限定のため、なくなり次第終了となります。 ・予約・販売は一部対象外店舗がございます。事前に店舗へのご確認をお願いいたします。 ・商品引換券の有効期限は2026年11月30日（月）となります。 ・一部店舗において商品引換券の対象メニューが異なる場合がございます。また、商品は予告なく変更や終了となる場合がございます。

＜オンライン販売分に関するご注意事項＞ ・数量限定のため、なくなり次第終了となります。 ・オンラインストア販売分には、④の商品引換券は付属しておらず、代わりにアイスコーヒーリキッド1000mlが含まれます。 ・送料は無料です（北海道、離島など一部地域を除く）。ご購入はおひとり様4個までとさせていただきます。

＜事前予約の注意事項＞ ・事前予約の受付は店頭のみとさせていただきます。電話、インターネットでの受付は承っておりません。 ・事前予約分の受け渡し期限は、7月1日（水）～7月9日（木）とさせていただきます。 ・取り置き期限までにご連絡がなく、お受け取りがない場合は、無効とさせていただきます。 ・商品代金のお支払いは、商品のお受け取り時にお願いいたします。

■プレゼントキャンペーン概要

「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャームプレゼントキャンペーン」も実施

税込800円以上のレシート2枚または税込1,600円以上のレシートで1つ交換できる「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャーム」は、シークレットを含む全5種類。制服姿のコジコジのセリフと、ぷっくりとした質感が魅力です。

・実施店舗 ：全国の『カフェ・ド・クリエ』『メゾン・ド・ヴェール』 ・賞品 ：コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャーム ・店舗検索 ：https://c-united.co.jp/search/cc/

＜ご留意事項＞ ・レシートの合算は不可です。レシートは破棄しないようご注意ください。 ・オリジナルチャームの種類はランダムとなります。お選びいただくことはできません。 ・各店舗の在庫がなくなり次第終了となります。 ・Uber Eats、モバイルオーダーは対象外となります。

抽選で15名様にサマーバッグが当たる！フォロー&リポストキャンペーンも実施

7月1日（水）～7月7日（火）の期間中、Xで『カフェ・ド・クリエ』公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポストいただいた方の中から抽選で「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」を15名様にプレゼントします。

・期間 ：7月1日（水）～7月7日（火） ・賞品 ：「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」 ・応募方法：①『カフェ・ド・クリエ』公式Xアカウント（@cafedecrie_pr）をフォロー ②対象ポストを引用リポストで応募完了 ③DMにて当選発表、賞品をプレゼント ・キャンペーン特設サイト： https://c-united.co.jp/crie/campaign/2026-summer/

【参考資料】

カフェ・ド・クリエについて

1994年11月に、セルフサービス型（*1）のカフェとして名古屋・伏見に第1号店をオープンし、全国に177店舗（*2）を展開しています。2021年以来、「"からだハピネス®︎"メニュー」として、新鮮な果物を使用したスムージー、糖質50％オフの低糖質麺や豆乳への変更可能なメニューなど、からだに優しい商品を販売しています。 *1 お客様がレジで注文を行い、ご自身で頼んだ物を受け取って席まで運ぶスタイルのこと *2 2026年4月末時点

『コジコジ』について

さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」。アニメ放送から20年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。

Webサイト： https://www.cojicoji.site/ X：@cojicoji_tweet（ https://x.com/cojicoji_tweet ） Instagram： @cojicoji.official（https://www.instagram.com/cojicoji.official/） TikTok：@cojicoji.official（https://www.tiktok.com/@cojicoji.official） Facebook： https://www.facebook.com/cojicoji.official/ YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/c/cojicojichannel

＜本件に関するお問い合わせ先＞

【「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」に関するお問い合わせ先】 C-United株式会社 広報：髙谷 TEL：03-6432-0797 / FAX：03-6432-0236 E-mail： public_relations@c-united.co.jp

【「コジコジ」に関するお問い合わせ先】 日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方、井上 E-mail：pr-na@nippon-animation.co.jp

画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。 「 © さくらももこ」