スポーツ・フィットネスメディア「MELOS（メロス）」は、ビーチテニス日本代表の増田健吾選手が出演するトレーニング動画を、登録者数27万人を超えるMELOS公式YouTubeチャンネルで公開しました。 今回の動画では、増田選手がゲストとして登場し、「効かせる腕立て伏せ」のポイントを実演。正しいフォームや意識すべきポイントを、実際の動きを交えながら分かりやすく解説しています。

増田選手は幼少期からテニスを始め、学生時代には全国レベルで活躍。社会人を経てビーチテニスへ転向し、現在は日本代表として国内外の大会で活動しています。また、競技活動に加え、ビーチテニスの普及や指導活動にも力を入れています。

MELOSでは、運動経験の有無を問わず、多くの人が楽しく体を動かせるコンテンツを発信しています。今回の動画も、自宅で手軽に取り組める内容となっており、トレーニング初心者から日頃から筋力トレーニングに励む人まで、幅広い層に役立つ内容に仕上げています。

■動画概要 出演：増田健吾選手（ビーチテニス日本代表） 公開媒体：MELOS公式YouTubeチャンネル（登録者数27万人） 内容：腕立て伏せ

トレーニング動画を見る

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=6549cu2dv0c

記事でもやり方を解説

https://melos.media/training/298672/

※記事内の動画と写真は、YouTube動画ページ及び記事ページのURLを明記のうえ、引用・転載いただけます。引用・転載の際は、出典元として必ず動画URLと記事URLへのリンク掲載をお願いいたします。

また、MELOSでは増田選手へのインタビュー記事も公開中です。ビーチテニスとの出会いや競技の魅力、海外挑戦への思いに加え、「海辺のスポーツはメンタルを変える」と語る増田選手の考え方を紹介しています。

インタビュー記事を読む

https://melos.media/hobby/296796/

MELOSでは今後も、アスリートや専門家への取材、実践的なトレーニングコンテンツを通じて、スポーツと健康に関する情報を発信してまいります。

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