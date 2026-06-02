HylandとAWS、データが存在する場所で顧客のニーズに応える「コンテンツを活用したエージェント型エンタープライズ」をアジア太平洋地域に展開

継続的なグローバル展開により、Content Innovation Cloudがアジア太平洋地域に導入され、企業は現地のデータレジデンシー要件に準拠してAI主導のオペレーションを拡張できるようになります。

シドニー, 2026年6月1日 /PRNewswire/ -- AIの導入が加速するなか、データ主権はアジア太平洋地域の規制産業にとって決定的な要因となっています。このため、 エンタープライズコンテンツ管理（ECM）のグローバルリーダーであり、コンテンツを活用したエージェント型エンタープライズのパイオニアである Hylandは、Amazon Web Services (AWS)との協業により、AIネイティブのContent Innovation Cloud™をアジア太平洋地域全体で継続的に拡大することを発表しました。戦略的提携契約（SCA）に基づき、今回の拡張により、HylandはAWSアジア太平洋（シドニー）リージョンに進出します。これにより、医療、金融サービス、保険、教育、政府機関など、規制が厳しくコンテンツを多用する業界において、ガバナンスが確保されたAI対応コンテンツを活用し、エージェント主導の業務を、より高いパフォーマンスと低遅延で拡張することが可能になります。



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「AIを活用した企業向けソリューションの需要が世界的に加速するなか、アジア太平洋地域の企業はAIの活用を望んでいますが、データ主権に配慮し、高度なコンテンツとAI機能をそれぞれの地域のインフラ内に展開しています」と、 Hylandの最高技術責任者（CTO）であるTim McIntireは述べています。「Hylandは、Content Innovation Cloudをオーストラリアに拡大することで、その障壁を取り除き、お客様が中核業務のモダナイゼーションや「エージェント型エンタープライズ」への移行を自信を持って進められるよう支援します。」

「HylandとAWSのパートナーシップの拡大は、オーストラリアおよびアジア太平洋地域全体でAIネイティブ・イノベーションを提供するための基盤を大幅に強化するものです」と、Blumarkのマネージング・ディレクターであるMark Grimes氏は述べています。「コンテンツイノベーションクラウドへのローカルアクセスにより、組織はコンテンツを活用したエージェント型エンタープライズの真のメリットを実現することができます。私たちは、Hylandと協力し、お客様がその可能性を最大限に発揮できるよう支援できることを楽しみにしています。」

「エンタープライズAIの次の段階は、組織がいかに効果的にインテリジェンスを実際のビジネスプロセスにつなげられるかによって決まるでしょう」と、AWSのISV担当ゼネラルマネージャーである Carol Potts氏は述べています。「オーストラリア、ニュージーランド、そしてアジア太平洋地域全体でHylandとのパートナーシップを拡大することで、私たちはお客様がコンテンツを活用したエージェント型オートメーションの価値を最大限に引き出し、AWS上でAIイノベーションのための信頼できる基盤を構築することを支援します。」

アジア太平洋地域におけるエージェント型エンタープライズの強化

Hylandは、AIを実験的に拡張するために必要な重要な基盤を提供することで、コンテンツを活用したエージェント型エンタープライズのパイオニアとしてリーダーシップを発揮しています。これには、エンタープライズ・コンテキスト・エンジン、エージェント・ライフサイクル管理、エンタープライズ・エージェント・メッシュ、コンテンツ・イノベーション・クラウドのヘッドレス機能など、同社の最新のイノベーション群が挙げられます。これらは、ガバナンスが適用されたコンテンツ、業界固有のコンテキスト、エージェントのオーケストレーションを統合されたプラットフォームに集約するものです。高度に規制された業界における数十年の専門知識に基づいて構築されたHylandは、エージェント型自動化の時代に意味のあるスケーラブルな成果を推進するために必要な信頼、制御、ドメインインテリジェンスにより、企業がAIを実際のビジネスプロセスに統合することを可能にする独自のソリューションを提供しています。

HylandとAWSは、Content Innovation Cloudを顧客の事業拠点に近づけることで、地域全体の顧客がガバナンスやコンプライアンスを損なうことなく、より迅速で信頼性の高いデジタル体験を提供し、新たな収益機会を引き出し、AI主導のイノベーションを拡大できるようにします。

Hylandはまた、2026年8月25日にオーストラリアのメルボルンで年次ユーザーカンファレンス「CommunityLIVE 」を開催します。

Hylandのプラットフォームとソリューションの詳細については、Hyland.comをご覧ください。

Hylandについて

Hylandは、Content Innovation Cloud™ のパイオニアであり、実用的なインサイトを引き出し、自動化を推進するソリューションを通じて、あらゆる場面で活用できるエンタープライズ・インテリジェンスを組織に提供しています。フォーチュン100社の多くを含む世界中の何千もの組織から信頼されているHylandのソリューションは、相互につながり、主体性を持つ企業の基盤を築きます。そこでは、各チームがAIの力を活用し、業務の進め方や顧客との関わり方を再定義しています。Hylandのプラットフォームとサービスに関する追加情報については、Hyland.comをご覧ください。

メディアお問い合わせ先：

Jason Gerdon

jason.gerdon@hyland.com

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（日本語リリース：クライアント提供）

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