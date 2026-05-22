日本の神経医療機器市場規模、シェア、成長機会および主要企業 2025-2035
KD Market Insightsは、『日本神経医療機器市場 将来動向および機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本神経医療機器市場：高齢化国家に向けた精密イノベーション
日本の神経医療機器市場は、日本の高度医療技術分野において重要かつ着実に成長している市場です。世界で最も高齢化が進んだ国である日本では、脳卒中、パーキンソン病、てんかん、認知症など、加齢に関連する神経疾患の有病率が上昇しています。この人口動態に加え、最先端技術を求める世界水準の医療制度が、脳深部刺激装置（DBS）から非侵襲型診断モニターに至るまで、幅広い神経医療機器への継続的な需要を生み出しています。2026年時点で、市場は継続的な技術革新と政府主導による積極的な医療近代化政策に支えられ、明確な成長軌道にあります。
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市場規模と成長動向
日本の神経医療機器市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8％で成長し、2035年末までに市場規模は14億4,590万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は8億2,540万米ドルでした。
日本国内の地域別動向では、主に大都市圏に市場が集中しています。関東地域（首都圏）が最大の市場シェアを占めており、高い人口密度、高度医療センターの集中、そして大規模な医療支出によって支えられています。関西地域（大阪・京都）は第2位の市場であり、強力な医療研究基盤と高齢化人口によって成長しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350093/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
日本の神経医療機器市場は、臨床用途や成長要因に基づいていくつかの重要なカテゴリーに分類できます。
機器タイプ別：
市場には幅広い専門機器が含まれます。
神経刺激装置（最大セグメント）：
このカテゴリーには、脊髄刺激装置（SCS）、脳深部刺激装置（DBS）、仙骨神経刺激装置（SNS）が含まれます。神経刺激装置は2023年に約59.1％の市場シェアを占め、2033年までに5億4,640万米ドルに達し、市場支配を維持すると予測されています。特にDBSは、日本の高齢化人口におけるパーキンソン病や本態性振戦の治療において重要な役割を果たしています。
脳脊髄液（CSF）管理機器（最も成長が速いセグメント）：
水頭症および頭蓋内圧障害の増加を背景に、2033年まで年平均成長率（CAGR）8.19％で成長すると予測されています。
神経インターベンション機器：
急性虚血性脳卒中の治療に用いられる血栓回収デバイスや頸動脈ステントを含みます。この分野は、日本における脳卒中患者数の多さを反映し、CAGR 8.04％で成長しています。
脳神経外科機器：
低侵襲脳手術向けの神経内視鏡や定位手術システムを含みます。
神経診断・モニタリング機器：
てんかん、認知症、外傷性脳損傷の診断に不可欠なEEG、MEG、MRI、CT機器を含みます。
日本神経医療機器市場：高齢化国家に向けた精密イノベーション
日本の神経医療機器市場は、日本の高度医療技術分野において重要かつ着実に成長している市場です。世界で最も高齢化が進んだ国である日本では、脳卒中、パーキンソン病、てんかん、認知症など、加齢に関連する神経疾患の有病率が上昇しています。この人口動態に加え、最先端技術を求める世界水準の医療制度が、脳深部刺激装置（DBS）から非侵襲型診断モニターに至るまで、幅広い神経医療機器への継続的な需要を生み出しています。2026年時点で、市場は継続的な技術革新と政府主導による積極的な医療近代化政策に支えられ、明確な成長軌道にあります。
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市場規模と成長動向
日本の神経医療機器市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8％で成長し、2035年末までに市場規模は14億4,590万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は8億2,540万米ドルでした。
日本国内の地域別動向では、主に大都市圏に市場が集中しています。関東地域（首都圏）が最大の市場シェアを占めており、高い人口密度、高度医療センターの集中、そして大規模な医療支出によって支えられています。関西地域（大阪・京都）は第2位の市場であり、強力な医療研究基盤と高齢化人口によって成長しています。
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市場セグメンテーション
日本の神経医療機器市場は、臨床用途や成長要因に基づいていくつかの重要なカテゴリーに分類できます。
機器タイプ別：
市場には幅広い専門機器が含まれます。
神経刺激装置（最大セグメント）：
このカテゴリーには、脊髄刺激装置（SCS）、脳深部刺激装置（DBS）、仙骨神経刺激装置（SNS）が含まれます。神経刺激装置は2023年に約59.1％の市場シェアを占め、2033年までに5億4,640万米ドルに達し、市場支配を維持すると予測されています。特にDBSは、日本の高齢化人口におけるパーキンソン病や本態性振戦の治療において重要な役割を果たしています。
脳脊髄液（CSF）管理機器（最も成長が速いセグメント）：
水頭症および頭蓋内圧障害の増加を背景に、2033年まで年平均成長率（CAGR）8.19％で成長すると予測されています。
神経インターベンション機器：
急性虚血性脳卒中の治療に用いられる血栓回収デバイスや頸動脈ステントを含みます。この分野は、日本における脳卒中患者数の多さを反映し、CAGR 8.04％で成長しています。
脳神経外科機器：
低侵襲脳手術向けの神経内視鏡や定位手術システムを含みます。
神経診断・モニタリング機器：
てんかん、認知症、外傷性脳損傷の診断に不可欠なEEG、MEG、MRI、CT機器を含みます。