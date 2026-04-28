【初心者向け】Macbookで写真の消し方｜重複・類似画像を効率よく削除
Tenorshare Co., Ltd.は、2026年4月22日（水）、Macクリーニングツール「Tenorshare Cleamio」を発表しました。今回のバージョンでは、類似写真の検出および削除機能がさらに強化され、Mac内の不要な画像をより効率的に整理できるようになりました。
★MacクリーンアップアプリTenorshare Cleamio公式サイト：https://x.gd/JQE3w
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347733/images/bodyimage1】
Macを長く使っていると、写真がどんどん増えてストレージを圧迫してしまうことがあります。特に同じような写真や重複画像が溜まると、手動での整理は非常に手間がかかります。
こうした状況になると、Macの写真の整理方法や消し方について調べる方も多いでしょう。本記事では、Macで写真を効率よく削除するための3つの方法を紹介し、特に簡単に整理できる方法を中心に解説します。
MacBookで写真が増えすぎる原因とは？
Macを使っていると、気づかないうちに写真が増えていきます。特に以下のようなケースが多いです。
● 同じような写真を何枚も保存してしまう
● AirDropやSNSで受け取った画像が溜まる
● バックアップ時に重複データが増える
こうした要因が重なることで、ストレージの圧迫や管理の手間につながります。
Macで写真を削除する3つの方法
方法1：Tenorshare Cleamioで類似写真を一括削除【一番おすすめ】
最も効率的なのは、専用ツールを使って整理する方法です。
Tenorshare Cleamioは、AIによって類似画像を検出し、まとめて削除できます。
特徴：
● 類似写真・重複画像を自動検出
● ワンクリックで削除可能
● 手動で選別する手間を大幅削減
★Tenorshare Cleamio公式サイト:https://x.gd/JQE3w
★Tenorshare Cleamio14日間無料体験リンク：https://x.gd/2lMdY
基本手順：
ステップ1．Cleamioを起動して、左メニューの「類似画像」セクションに移動します。 検索を始めます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347733/images/bodyimage2】
ステップ2．スキャンプロセスが完了した後に類似写真を一覧表示。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347733/images/bodyimage3】
ステップ3． 不要な画像を選択して削除
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347733/images/bodyimage4】
写真が大量にある場合でも、削除作業を効率よく進められる方法です。
方法2：Macの「写真」アプリで手動削除
Mac標準の「写真」アプリでも画像削除は可能です。
手順：
1. 「写真」アプリを開く
2. 削除したい写真を選択
3. 右クリックまたはDeleteキーで削除
ただし、この方法は1枚ずつ確認が必要なため、写真が多い場合は時間がかかります。
方法3：Finderから直接削除する
画像ファイルをFinderから削除する方法もあります。
手順：
1. Finderで画像フォルダを開く
2. 不要な写真を選択
3. ゴミ箱へ移動
シンプルな操作で削除できますが、重複や類似した写真を見分けるのはやや難しい場合があります。
まとめ
Macで写真を整理する方法はいくつかありますが、効率よく削除したい場合は専用ツールの活用が最適です。
特にTenorshare Cleamioなら、類似画像を自動で検出し、短時間で整理できます。手間をかけずにMacの容量を空けたい方におすすめです。
Tenorshare Cleamio無料体験：https://x.gd/JQE3w
関連記事：
Macで重複した写真を簡単に見つけて削除する方法：https://x.gd/OIOOc
Mac写真管理ソフトおすすめ10選：https://x.gd/GBmN6
【Tenorshare について】
Tenorshareは、データ復旧、システム修復、データ転送における高品質なソフトウェアソリューションを提供するグローバルなIT企業です。Tenorshareのソフトウェア製品は、世界中の何百万ものユーザーに利用されており、Mac、Windows、iOS、Androidなど、複数のプラットフォームに対応しています。
効率性、セキュリティ、利便性の向上に注力し、Tenorshareはリアルなデジタル課題に対応するソリューションを継続的に開発しており、ユーザーが自信を持ってデータを保護、整理、最適化できるようサポートしています。
公式HP：https://www.tenorshare.jp/
公式X：https://x.com/Tenorshare_JP
公式YouTube：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347733/images/bodyimage1】
Macを長く使っていると、写真がどんどん増えてストレージを圧迫してしまうことがあります。特に同じような写真や重複画像が溜まると、手動での整理は非常に手間がかかります。
こうした状況になると、Macの写真の整理方法や消し方について調べる方も多いでしょう。本記事では、Macで写真を効率よく削除するための3つの方法を紹介し、特に簡単に整理できる方法を中心に解説します。
MacBookで写真が増えすぎる原因とは？
Macを使っていると、気づかないうちに写真が増えていきます。特に以下のようなケースが多いです。
● 同じような写真を何枚も保存してしまう
● AirDropやSNSで受け取った画像が溜まる
● バックアップ時に重複データが増える
こうした要因が重なることで、ストレージの圧迫や管理の手間につながります。
Macで写真を削除する3つの方法
方法1：Tenorshare Cleamioで類似写真を一括削除【一番おすすめ】
最も効率的なのは、専用ツールを使って整理する方法です。
Tenorshare Cleamioは、AIによって類似画像を検出し、まとめて削除できます。
特徴：
● 類似写真・重複画像を自動検出
● ワンクリックで削除可能
● 手動で選別する手間を大幅削減
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基本手順：
ステップ1．Cleamioを起動して、左メニューの「類似画像」セクションに移動します。 検索を始めます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347733/images/bodyimage2】
ステップ2．スキャンプロセスが完了した後に類似写真を一覧表示。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347733/images/bodyimage3】
ステップ3． 不要な画像を選択して削除
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347733/images/bodyimage4】
写真が大量にある場合でも、削除作業を効率よく進められる方法です。
方法2：Macの「写真」アプリで手動削除
Mac標準の「写真」アプリでも画像削除は可能です。
手順：
1. 「写真」アプリを開く
2. 削除したい写真を選択
3. 右クリックまたはDeleteキーで削除
ただし、この方法は1枚ずつ確認が必要なため、写真が多い場合は時間がかかります。
方法3：Finderから直接削除する
画像ファイルをFinderから削除する方法もあります。
手順：
1. Finderで画像フォルダを開く
2. 不要な写真を選択
3. ゴミ箱へ移動
シンプルな操作で削除できますが、重複や類似した写真を見分けるのはやや難しい場合があります。
まとめ
Macで写真を整理する方法はいくつかありますが、効率よく削除したい場合は専用ツールの活用が最適です。
特にTenorshare Cleamioなら、類似画像を自動で検出し、短時間で整理できます。手間をかけずにMacの容量を空けたい方におすすめです。
Tenorshare Cleamio無料体験：https://x.gd/JQE3w
関連記事：
Macで重複した写真を簡単に見つけて削除する方法：https://x.gd/OIOOc
Mac写真管理ソフトおすすめ10選：https://x.gd/GBmN6
【Tenorshare について】
Tenorshareは、データ復旧、システム修復、データ転送における高品質なソフトウェアソリューションを提供するグローバルなIT企業です。Tenorshareのソフトウェア製品は、世界中の何百万ものユーザーに利用されており、Mac、Windows、iOS、Androidなど、複数のプラットフォームに対応しています。
効率性、セキュリティ、利便性の向上に注力し、Tenorshareはリアルなデジタル課題に対応するソリューションを継続的に開発しており、ユーザーが自信を持ってデータを保護、整理、最適化できるようサポートしています。
公式HP：https://www.tenorshare.jp/
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