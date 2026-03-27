リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するイベント企画制作会社、株式会社ハレガケ(本社:東京都豊島区、代表:黒田洋介)は、2026年4月18日(土)に渋谷ヒカリエにて、制限時間10分の超濃密な公演型謎解きイベント「爆弾解除デスゲーム『Booooom!!』」を開催します。本イベントは、満足度93.1％を記録した人気の持ち帰り謎(自宅で遊べる謎解き商品)シリーズの最新作「最初からクライマックス謎解き-Dead-」の発売を記念したもので、最新作に収録されている絶体絶命のシナリオを、一足早くリアルで体験できる特別企画です。これに先駆け、4月3日(金)19時より、本商品の先行予約販売を開始いたします。

■公演型謎解きイベントの特徴：最初から最後までクライマックスの10分間

公演型謎解きゲームで最も盛り上がる“ラスト10分”の緊迫感に焦点をあてた「最初からクライマックス謎解き」シリーズのコンセプトをリアルな空間で再現したものです。通常の公演では1時間かけて辿り着く最後のクライマックスシーンのみを10分間に凝縮した公演型謎解きゲームで、最新作に収録している「爆弾解除デスゲーム『Booooom!!』」をいち早く体験できます。ゲーム開始から終了まで、最高潮の熱量の中を一気に駆け抜ける感覚をお楽しみいただけます。

■新作商品の特徴：死の淵に直面する4つの物語

「最初からクライマックス謎解き」シリーズ最新作「最初からクライマックス謎解き-Dead-」では、その名の通り「死(デッド)」の直前をテーマにした4つのシナリオを収録しています。本作の醍醐味は、死を目前にした極限状態を、あっと驚くひらめきで打破していく爽快感。状況の異なる4つの“絶体絶命”を舞台にしたスリリングで濃密な謎解き体験を楽しめます。

＜遊び方・楽しみ方＞

本商品には、4つのシナリオ冊子とスタートガイドを封入しており、専用のゲームページにアクセスして進行します。シナリオを選びスタートすると、10分間のカウントダウンタイマーが作動、限られた時間内でのクリアを目指します。1人で集中して挑戦するのはもちろん、実際の公演型謎解きゲームのように協力し合って挑戦するなど、さまざまな楽しみ方ができます。

＜シナリオ紹介＞

本商品は、状況も絶望の形も全く異なる「死」にまつわる4つのシナリオを収録しています。ここでは、先行公開された3つのシナリオをご紹介します。

■タイトルを暴くと当選確率が2倍に！Xキャンペーン情報

https://nazoxnazo.com/event/climax_nazo2

新作の発売を記念し、3月27日(金)19時半よりNAZO×NAZO劇団公式X(@nazo_rpg)にて、フォロー＆リポストキャンペーンを実施します。参加者の中から抽選で5名様に、最新作「最初からクライマックス謎解き-Dead-」をプレゼント。さらに、本キャンペーンでは収録シナリオの1つのタイトルを的中させることで、当選確率が「2倍」になる特別ミッションも同時開催します。詳細は対象ポストをご確認ください。

■販売情報およびイベント参加方法

4月3日(金)19時より、チケットサービス「TicketMe (チケミー)」および「NAZO×NAZO劇団 持ち帰り謎ショップ」にて先行予約販売を開始します。渋谷ヒカリエでの先行体験イベントに参加いただくには、「TicketMe」での商品購入が必要です。

＊「TicketMe (チケミー)」での先行予約販売 (200個限定)

価格：2,700円(税込) ※発売記念価格特典：4月18日(土)開催の公演型謎解きイベント「爆弾解除デスゲーム『Booooom!!』」の参加チケットが付属します。備考：送料不要。商品はイベント当日、会場にて手渡しいたします。販売ページ：https://r.nazoxnazo.com/6x6x8

＊「NAZO×NAZO劇団 持ち帰り謎ショップ」での先行予約販売 (180個限定)

価格：2,700円(税込) ※発売記念価格 (別途送料が必要)備考：商品は4月20日(月)以降に順次発送予定です。イベント参加チケットは付属しません。販売ページ：https://nazogeki.stores.jp/items/69c0cb3fb14f58521c4c5ce7

＊「NAZO×NAZO劇団 持ち帰り謎ショップ」での通常販売

販売開始：4月18日(土) 10時より価格：2,900円(税込) (別途送料が必要)

■公演型謎解きイベント「爆弾解除デスゲーム『Booooom!!』」概要

開催日程：2026年4月18日(土)のみ(12:30～19:50／全10公演)会場：渋谷ヒカリエ 11階 ヒカリエカンファレンス Room E住所：〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 11階アクセス：https://space.hikarie.jp/conference/access/ プレイ時間：約20分(オープニング／エンディング込)／30分入換制参加特典：会場物販5％OFFクーポン／クリア者には10％OFFクーポンをプレゼント(一部対象外商品あり)備考：失敗した場合でも、お手元の本商品にて再挑戦が可能です。

■商品概要「最初からクライマックス謎解き-Dead-」概要

内容物：シナリオ冊子(全4種)、スタートガイドプレイ人数：1人～複数人 ※1人1キットの使用を推奨プレイ時間：各シナリオ約10～20分(全体で約1～2時間)必要環境：スマートフォンとインターネット接続が必要です。推奨環境：iPhone OS 最新バージョンSafari 及びGoogle ChromeAndroid OS 最新バージョンGoogle Chrome※フィーチャーフォン(ガラケー)には対応していません※推奨環境以外での動作の保証はいたしかねます※ブラウザの JavaScript,Cookieを有効にした上でご利用ください※プライベートモードには対応していません

【参考】前作「最初からクライマックス謎解き」の反響

シリーズ第1弾の前作では、購入者アンケートで 満足度93.1％という極めて高い評価をいただきました。

＜購入者の声(一部抜粋)＞・制限時間やBGMがあるのも、本当に公演型の謎解きゲームみたいでめちゃくちゃ面白かったです！・友人とワイワイ楽しく遊ばせていただきました。最初から本当にクライマックスで楽しかったです！・全部極限状態で、ヒリヒリする感覚を楽しめました！続編を強く希望します。・今までやった持ち帰り謎の中で1番楽しかった！どのシナリオも良かったです。・ストーリー、謎の内容、ゲームページ、どれも完成度が高く、とても満足しています！・公演型は最後の謎が1番楽しいので、それが4種類も楽しめるなんて最高でした！面白かったです。

【 商品に関するお問い合わせ窓口 】株式会社ハレガケ 緑川・黒田Tel: 03-6912-7596 ／ Email: info@haregake.com (対応時間：平日9:00～18:00) 【 取材／掲載のお問い合わせ窓口 】株式会社ハレガケ 大岩(広報担当)Tel: 03-6912-7596 ／ Email: oiwa@haregake.com (対応時間：平日9:00～18:00)

＜株式会社ハレガケ＞

リアル謎解きゲームをはじめとした「参加者体験型」のイベントを企画制作する会社です(2013年設立)。“その場所ならではの魅力”に、ターゲットの心をくすぐる要素を掛け合わせ「行きたくなる理由」の設計を強みとしています。観光地での新たな過ごし方の提案や、地域のにぎわい創出、施設の集客、企業の社内活性まで、これまでに700件を超えるイベントづくりを手がけてきました。所在地：東京都豊島区高田3-21-2 ユニハイト東京ビル4階事業内容：体験型イベント、リアル謎解きゲームの企画制作、運営社内懇親会サービス企画制作、運営体験型研修サービス企画制作、運営

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