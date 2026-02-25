発売以来累計約1億杯飲まれた（※1）アイスコーヒーの新定番「ネスカフェ アイスブレンド」に新ラインアップが登場

画像（イメージ）： 「ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー」、「同ポーション」









画像（イメージ）： 「ネスカフェ アイスブレンド」シリーズの代表製品



画像（イメージ）： 「ネスカフェ アイスブレンド」シリーズの代表製品





2025年3月に発売したレギュラーソリュブルコーヒー（※参考資料）「ネスカフェアイスブレンド」は、冷たい水にサッと溶ける（※2）手軽さに加え、酸味を抑えながらもしっかりとしたボディ、挽きたての香り、すっきりとした後味という“上質”なアイスコーヒーを手軽に楽しめる点が評価され、アイスコーヒー市場に新たな価値を提供しました。（※2）当社フリーズドライコーヒー製品との比較日本では、飲用されるコーヒーの約40％（※3）がアイスコーヒーであり、近年は暑さを感じる期間の長期化に加え、ライフスタイルや嗜好の多様化を背景に、アイスコーヒー需要は一段と拡大しています。こうした市場環境のもと、「ネスカフェ アイスブレンド」は、これまでソリュブルコーヒーを飲用していなかった若い世代にも支持を広げ、成熟が進むコーヒー市場において、アイスという切り口から新たな需要を創出しました。発売以来累計約1億杯が飲用された（※1）「ネスカフェ アイスブレンド」は、その実績が評価され、「第44回食品ヒット大賞」（株式会社日本食糧新聞社制定）の一般加工食品部門で「優秀ヒット賞」を受賞しました。（※3）2025年時点、株式会社消費者行動研究所「飲み物調査」このたび、より手軽に、さらに多くの方に「ネスカフェ アイスブレンド」がもたらす“上質”なアイスコーヒー体験を提供するために、新たにラインアップを追加します。＜ボトルコーヒー「ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー」（甘さひかえめ、無糖）＞「ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー」は、大容量（900ml）のボトルコーヒーで、キャップを開けるだけですぐに飲める手軽さに加え、すっきりとした味わいと、香りの余韻が楽しめる点が特長です。＜濃縮ポーション「ネスカフェ アイスブレンド ポーション」（甘さひかえめ、無糖）＞1杯分ずつがコンパクトな容器（ポーション）に入った、濃縮の液体コーヒーです。個包装で使いやすく、水や牛乳で割るなど、好みに合わせたアレンジも可能です。すっきりとした味わいと豊かな香りを、家庭やオフィスで手軽に楽しめます。■製品概要発売日：2026年3月1日（日）販売チャネル：全国の主要スーパーマーケット等（※4 ）、通販サイト（※4）一部取扱のない店舗もあります。製品名：ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー 甘さひかえめ／無糖内容量：900ml製品名：ネスカフェ アイスブレンド ポーション 甘さひかえめ／無糖内容量：7個／18個以上