こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
発売以来累計約1億杯飲まれた（※1）アイスコーヒーの新定番「ネスカフェ アイスブレンド」に新ラインアップが登場
ボトルコーヒーと濃縮ポーション、2026年3月1日（日）新発売
2025年3月に発売したレギュラーソリュブルコーヒー（※参考資料）「ネスカフェアイスブレンド」は、冷たい水にサッと溶ける（※2）手軽さに加え、酸味を抑えながらもしっかりとしたボディ、挽きたての香り、すっきりとした後味という“上質”なアイスコーヒーを手軽に楽しめる点が評価され、アイスコーヒー市場に新たな価値を提供しました。
（※2）当社フリーズドライコーヒー製品との比較
日本では、飲用されるコーヒーの約40％（※3）がアイスコーヒーであり、近年は暑さを感じる期間の長期化に加え、ライフスタイルや嗜好の多様化を背景に、アイスコーヒー需要は一段と拡大しています。こうした市場環境のもと、「ネスカフェ アイスブレンド」は、これまでソリュブルコーヒーを飲用していなかった若い世代にも支持を広げ、成熟が進むコーヒー市場において、アイスという切り口から新たな需要を創出しました。発売以来累計約1億杯が飲用された（※1）「ネスカフェ アイスブレンド」は、その実績が評価され、「第44回食品ヒット大賞」（株式会社日本食糧新聞社制定）の一般加工食品部門で「優秀ヒット賞」を受賞しました。
（※3）2025年時点、株式会社消費者行動研究所「飲み物調査」
このたび、より手軽に、さらに多くの方に「ネスカフェ アイスブレンド」がもたらす“上質”なアイスコーヒー体験を提供するために、新たにラインアップを追加します。
＜ボトルコーヒー「ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー」（甘さひかえめ、無糖）＞
「ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー」は、大容量（900ml）のボトルコーヒーで、キャップを開けるだけですぐに飲める手軽さに加え、すっきりとした味わいと、香りの余韻が楽しめる点が特長です。
＜濃縮ポーション「ネスカフェ アイスブレンド ポーション」（甘さひかえめ、無糖）＞
1杯分ずつがコンパクトな容器（ポーション）に入った、濃縮の液体コーヒーです。個包装で使いやすく、水や牛乳で割るなど、好みに合わせたアレンジも可能です。すっきりとした味わいと豊かな香りを、家庭やオフィスで手軽に楽しめます。
■製品概要
発売日：2026年3月1日（日）
販売チャネル：全国の主要スーパーマーケット等（※4 ）、通販サイト
（※4）一部取扱のない店舗もあります。
製品名：ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー 甘さひかえめ／無糖
内容量：900ml
製品名：ネスカフェ アイスブレンド ポーション 甘さひかえめ／無糖
内容量：7個／18個
画像（イメージ）： 「ネスカフェ アイスブレンド」シリーズの代表製品
以上
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、長年親しまれてきた「ネスカフェ ゴールドブレンド」のボトルコーヒーおよび濃縮ポーション製品を刷新し、アイスコーヒーに特化したブランド「ネスカフェ アイスブレンド」シリーズとして、「ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー」（900ml：甘さひかえめ、無糖）および「ネスカフェ アイスブレンド ポーション」（7個、18個：甘さひかえめ、無糖）を、2026年3月1日（日）に発売します。
（※1）2025年3月発売のレギュラーソリュブルコーヒー「ネスカフェ アイスブレンド」、2025年3月〜12月の販売量を1杯あたり2gで換算
画像（イメージ）： 「ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー」、「同ポーション」
2025年3月に発売したレギュラーソリュブルコーヒー（※参考資料）「ネスカフェアイスブレンド」は、冷たい水にサッと溶ける（※2）手軽さに加え、酸味を抑えながらもしっかりとしたボディ、挽きたての香り、すっきりとした後味という“上質”なアイスコーヒーを手軽に楽しめる点が評価され、アイスコーヒー市場に新たな価値を提供しました。
（※2）当社フリーズドライコーヒー製品との比較
日本では、飲用されるコーヒーの約40％（※3）がアイスコーヒーであり、近年は暑さを感じる期間の長期化に加え、ライフスタイルや嗜好の多様化を背景に、アイスコーヒー需要は一段と拡大しています。こうした市場環境のもと、「ネスカフェ アイスブレンド」は、これまでソリュブルコーヒーを飲用していなかった若い世代にも支持を広げ、成熟が進むコーヒー市場において、アイスという切り口から新たな需要を創出しました。発売以来累計約1億杯が飲用された（※1）「ネスカフェ アイスブレンド」は、その実績が評価され、「第44回食品ヒット大賞」（株式会社日本食糧新聞社制定）の一般加工食品部門で「優秀ヒット賞」を受賞しました。
（※3）2025年時点、株式会社消費者行動研究所「飲み物調査」
このたび、より手軽に、さらに多くの方に「ネスカフェ アイスブレンド」がもたらす“上質”なアイスコーヒー体験を提供するために、新たにラインアップを追加します。
＜ボトルコーヒー「ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー」（甘さひかえめ、無糖）＞
「ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー」は、大容量（900ml）のボトルコーヒーで、キャップを開けるだけですぐに飲める手軽さに加え、すっきりとした味わいと、香りの余韻が楽しめる点が特長です。
＜濃縮ポーション「ネスカフェ アイスブレンド ポーション」（甘さひかえめ、無糖）＞
1杯分ずつがコンパクトな容器（ポーション）に入った、濃縮の液体コーヒーです。個包装で使いやすく、水や牛乳で割るなど、好みに合わせたアレンジも可能です。すっきりとした味わいと豊かな香りを、家庭やオフィスで手軽に楽しめます。
■製品概要
発売日：2026年3月1日（日）
販売チャネル：全国の主要スーパーマーケット等（※4 ）、通販サイト
（※4）一部取扱のない店舗もあります。
製品名：ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー 甘さひかえめ／無糖
内容量：900ml
製品名：ネスカフェ アイスブレンド ポーション 甘さひかえめ／無糖
内容量：7個／18個
画像（イメージ）： 「ネスカフェ アイスブレンド」シリーズの代表製品
以上