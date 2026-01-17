ゲーム開発を手がける株式会社エイプリル・データ・デザインズ（本社：東京都世田谷区。代表取締役：濱田功志。以下、エイプリル。）は、ブラウザで手軽に楽しめる多人数参加型学園コミュニティ「キャラフレ」(https://charafre.net)にて、『節分』イベントを開催することをお知らせします。

キャラフレ『節分』イベント

２０２６年１月１７日（土） １７：００～２０２６年２月３日（火）いっぱい

翔栄町では一足早く『節分』イベントが開催されます。ゲームセンターで公開の『豆まき大作戦』は、岩に隠れながら移動する鬼に豆をぶつけるミニゲームです。

期間限定・節分くじ２０２６

２０２６年１月１６日（金） １７：００～

鬼をモチーフにした期間限定『節分くじ２０２６』は、１回２００コインでボトムス、トップスやアクセサリなどのアバターアイテムが当たります。※お買い求めには、コイン（有料ゲーム内通貨）が必要です。

キャラフレとは

『キャラフレ』は、webブラウザで動作する学園生活コミュニティゲームです。プレイヤーはオンライン上の仮想学園、『翔愛学園』の生徒となり、ゲーム内のキャラクターや、ゲームに参加する他のプレイヤーとの出会いを通じて、学園生活を疑似体験することができます。 webブラウザで動作するため、特別なアプリケーションをインストールする必要が無く、ノートPCやタブレット、スマートフォンでも快適に遊ぶことができます。

キャラフレの特徴

・「多人数同時参加型2Dアドベンチャーゲーム」という、独自システムを開発・採用。・2Dアドベンチャーゲームのシステムと多人数参加型オンラインゲームのシステムを融合。・“天使の羽”を集め、無料ポイントと交換。・チャット未経験者でもコミュニケーションを楽しめるゲームチャット。・豊富で個性的な登場人物。・たくさんの髪型や表情、細かく描き込まれたコスチュームなどで個性を演出。

タイトル概要

サービス名称：キャラフレ URL：https://charafre.net 対応ブラウザ：Microsoft Edge、Chrome、FireFox等主要なブラウザに対応 価格：基本無料プレイ・アイテム課金 開発：株式会社エイプリル・データ・デザインズ