ブロッコリーより発売中の人気タイトルがお得に楽しめる「ブロッコリーウィンターゲームセール2025」が、本日より開催！

写真拡大 (全13枚)

　株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区　社長：鈴木 恵喜）は、Nintendo Switch用ソフトのダウンロード版各タイトルが通常価格より最大50％OFFでお得にお求めいただける「ブロッコリーウィンターゲームセール2025」を開催しています。

本日2025年12月18日（木）から2026年1月12日（月・祝）23:59までの期間限定となります。一部のソフトは体験版もお楽しみいただけますので、この機会にぜひお試しください。









ブロッコリーウィンターゲームセール2025

https://www.broccoli.co.jp/news/wintergamesale2025/

【セール期間】

ニンテンドーeショップおよびMy Nintendo Storeにて

2025年12月18日（木）0:00〜2026年1月12日（月・祝）23:59まで

【セール対象ソフト】

うたの☆プリンスさまっ♪Repeat Love for Nintendo Switch（ダウンロード版）

うたの☆プリンスさまっ♪Amazing Aria ＆ Sweet Serenade for Nintendo Switch（ダウンロード版）

うたの☆プリンスさまっ♪Debut for Nintendo Switch（ダウンロード版）

うたの☆プリンスさまっ♪All Star for Nintendo Switch（ダウンロード版）

うたの☆プリンスさまっ♪All Star After Secret for Nintendo Switch（ダウンロード版）

神々の悪戯 Unite Edition（ダウンロード版）

殺し屋とストロベリー Plus（ダウンロード版）

ジャックジャンヌ（ダウンロード版）

泡沫のユークロニア（ダウンロード版）

泡沫のユークロニア -trail-（ダウンロード版）

※セールは日本国内のみです。

※ご購入の際は販売価格の表示がセール価格になっていることを確認後にご購入ください。

【セール対象ソフト詳細】

うたの☆プリンスさまっ♪Repeat LOVE for Nintendo Switch







ジャンル：キスよりすごい音楽って本当にあるんだよADV

価格：通常価格6,380円（税込）→セール価格 3,190円（税込）【50％OFF】

My Nintendo Store製品ページ：

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000019374.html

うたの☆プリンスさまっ♪Amazing Aria & Sweet Serenade LOVE for Nintendo Switch







ジャンル：キスよりすごい音楽をアンコールだよADV

価格：通常価格6,380円（税込）→セール価格 3,190円（税込）【50％OFF】

My Nintendo Store製品ページ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000021393.html

うたの☆プリンスさまっ♪Debut for Nintendo Switch







ジャンル：それが愛というなら共に奏でようADV

価格：通常価格6,380円（税込）→セール価格 3,190円（税込）【50％OFF】

My Nintendo Store製品ページ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000022113.html

うたの☆プリンスさまっ♪All Star for Nintendo Switch







ジャンル：すべての愛が音楽（うた）にあるんだよADV

価格：通常価格6,380円（税込）→セール価格 3,190円（税込）【50％OFF】

My Nintendo Store製品ページ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000039873.html

うたの☆プリンスさまっ♪All Star After Secret for Nintendo Switch







ジャンル：すべての愛……それは音楽（うた）ADV

価格：通常価格6,380円（税込）→セール価格 3,190円（税込）【50％OFF】

My Nintendo Store製品ページ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000039874.html

神々の悪戯 Unite Edition　※体験版あり







ジャンル：絆の糸を紡ぐ-Love is pain ADV

価格：通常価格8,250円（税込）→セール価格4,125円（税込）【50％OFF】

My Nintendo Store製品ページ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000041492.html

殺し屋とストロベリー Plus　※体験版あり







ジャンル：裏社会×恋愛ADV

価格：通常価格6,930円（税込）→セール価格3,465円（税込）【50％OFF】

My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000039943.html

ジャックジャンヌ　※体験版あり







ジャンル名：少年歌劇シミュレーション

価格：通常価格8,580円（税込）→セール価格5,148円（税込）【40％OFF】

My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000027208.html

泡沫のユークロニア　※体験版あり







ジャンル名：泡沫の世界で愛を知るADV

価格：通常価格8,580円（税込）→セール価格5,148円（税込）【40％OFF】

My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000061992

泡沫のユークロニア -trail-







ジャンル名：泡沫の世界で希望を紡ぐADV

価格：通常価格8,580円（税込）→セール価格7,722円（税込）【10％OFF】

My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088842

©SAOTOME GAKUEN Illust.Chinatsu Kurahana

©BROCCOLI Illust.Yone Kazuki

©石田スイ・十和田シン／集英社 ©Sui Ishida／BROCCOLI

©BROCCOLI　©TIS Creation

本件に関するお問合わせ先

株式会社ブロッコリー

マーケティンググループ　宣伝チーム

TEL: 03-5946-2811（代）