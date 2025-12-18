こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ブロッコリーより発売中の人気タイトルがお得に楽しめる「ブロッコリーウィンターゲームセール2025」が、本日より開催！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、Nintendo Switch用ソフトのダウンロード版各タイトルが通常価格より最大50％OFFでお得にお求めいただける「ブロッコリーウィンターゲームセール2025」を開催しています。
本日2025年12月18日（木）から2026年1月12日（月・祝）23:59までの期間限定となります。一部のソフトは体験版もお楽しみいただけますので、この機会にぜひお試しください。
ブロッコリーウィンターゲームセール2025
https://www.broccoli.co.jp/news/wintergamesale2025/
【セール期間】
ニンテンドーeショップおよびMy Nintendo Storeにて
2025年12月18日（木）0:00〜2026年1月12日（月・祝）23:59まで
【セール対象ソフト】
うたの☆プリンスさまっ♪Repeat Love for Nintendo Switch（ダウンロード版）
うたの☆プリンスさまっ♪Amazing Aria ＆ Sweet Serenade for Nintendo Switch（ダウンロード版）
うたの☆プリンスさまっ♪Debut for Nintendo Switch（ダウンロード版）
うたの☆プリンスさまっ♪All Star for Nintendo Switch（ダウンロード版）
うたの☆プリンスさまっ♪All Star After Secret for Nintendo Switch（ダウンロード版）
神々の悪戯 Unite Edition（ダウンロード版）
殺し屋とストロベリー Plus（ダウンロード版）
ジャックジャンヌ（ダウンロード版）
泡沫のユークロニア（ダウンロード版）
泡沫のユークロニア -trail-（ダウンロード版）
※セールは日本国内のみです。
※ご購入の際は販売価格の表示がセール価格になっていることを確認後にご購入ください。
【セール対象ソフト詳細】
うたの☆プリンスさまっ♪Repeat LOVE for Nintendo Switch
ジャンル：キスよりすごい音楽って本当にあるんだよADV
価格：通常価格6,380円（税込）→セール価格 3,190円（税込）【50％OFF】
My Nintendo Store製品ページ：
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000019374.html
うたの☆プリンスさまっ♪Amazing Aria & Sweet Serenade LOVE for Nintendo Switch
ジャンル：キスよりすごい音楽をアンコールだよADV
価格：通常価格6,380円（税込）→セール価格 3,190円（税込）【50％OFF】
My Nintendo Store製品ページ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000021393.html
うたの☆プリンスさまっ♪Debut for Nintendo Switch
ジャンル：それが愛というなら共に奏でようADV
価格：通常価格6,380円（税込）→セール価格 3,190円（税込）【50％OFF】
My Nintendo Store製品ページ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000022113.html
うたの☆プリンスさまっ♪All Star for Nintendo Switch
ジャンル：すべての愛が音楽（うた）にあるんだよADV
価格：通常価格6,380円（税込）→セール価格 3,190円（税込）【50％OFF】
My Nintendo Store製品ページ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000039873.html
うたの☆プリンスさまっ♪All Star After Secret for Nintendo Switch
ジャンル：すべての愛……それは音楽（うた）ADV
価格：通常価格6,380円（税込）→セール価格 3,190円（税込）【50％OFF】
My Nintendo Store製品ページ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000039874.html
神々の悪戯 Unite Edition ※体験版あり
ジャンル：絆の糸を紡ぐ-Love is pain ADV
価格：通常価格8,250円（税込）→セール価格4,125円（税込）【50％OFF】
My Nintendo Store製品ページ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000041492.html
殺し屋とストロベリー Plus ※体験版あり
ジャンル：裏社会×恋愛ADV
価格：通常価格6,930円（税込）→セール価格3,465円（税込）【50％OFF】
My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000039943.html
ジャックジャンヌ ※体験版あり
ジャンル名：少年歌劇シミュレーション
価格：通常価格8,580円（税込）→セール価格5,148円（税込）【40％OFF】
My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000027208.html
泡沫のユークロニア ※体験版あり
ジャンル名：泡沫の世界で愛を知るADV
価格：通常価格8,580円（税込）→セール価格5,148円（税込）【40％OFF】
My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000061992
泡沫のユークロニア -trail-
ジャンル名：泡沫の世界で希望を紡ぐADV
価格：通常価格8,580円（税込）→セール価格7,722円（税込）【10％OFF】
My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088842
©SAOTOME GAKUEN Illust.Chinatsu Kurahana
©BROCCOLI Illust.Yone Kazuki
©石田スイ・十和田シン／集英社 ©Sui Ishida／BROCCOLI
©BROCCOLI ©TIS Creation
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
