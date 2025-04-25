ビッグエコー・カラオケマック×KAWAII LAB.コラボ企画を5月2日より実施
株式会社第一興商とグループ会社の株式会社Airsideが運営するビッグエコーおよびカラオケマックにおいて、アソビシステム株式会社（以下、アソビシステム）のKAWAII LAB.（読み：カワイイラボ）とのコラボ企画を2025年5月2日より実施します。
KAWAII LAB.は、アソビシステムが日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクトです。「FRUITS ZIPPER」、「CANDY TUNE」、「SWEET STEADY」、「CUTIE STREET」の4グループが所属しています。
ビッグエコー4店舗では、それぞれKAWAII LAB.各グループのコラボルームを設置。ビッグエコー26店舗とカラオケマック5店舗では、各グループのクリアカードがもらえるコラボドリンクを販売します。
「FRUITS ZIPPER」コラボルーム／ビッグエコー渋谷センター街本店
「CANDY TUNE」コラボルーム／ビッグエコー中野通り店
「SWEET STEADY」コラボルーム／ビッグエコー池袋駅東口店
「CUTIE STREET」コラボルーム／ビッグエコー秋葉原電気街口駅前店
当社は、KAWAII LAB. とのコラボレーションによりビッグエコーおよびカラオケマックの集客アップとカラオケの利用促進を目指します。
■ビッグエコー・カラオケマック×KAWAII LAB.コラボ企画 概要
1.コラボルーム設置
実施期間 ：2025年5月2日(金)～7月31日(木)
実施店舗 ：ビッグエコー4店舗（各店舗1ルーム）
「FRUITS ZIPPER」渋谷センター街本店、「CANDY TUNE」中野通り店、
「SWEET STEADY」池袋駅東口店、「CUTIE STREET」秋葉原電気街口駅前店
※1回のご利用時間に制限があります／4月25日11:00 Web予約開始
内容 ：●各グループそれぞれのコンセプトで各店舗のルームと通路をデザイン
●ここでしか見ることができない特別映像を映写
2.コラボメニュー販売
実施期間 ：2025年5月2日(金)～7月31日(木)
実施店舗 ：ビッグエコー26店舗およびカラオケマック5店舗 全31店舗
※ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページ／カラオケマックオフィシャルサイト内
キャンペーンページをご確認ください
メニュー ：4種類のオリジナルコラボソフトドリンク
１.「FRUITS ZIPPER」
（ストロベリーソーダ・冷凍果実ミックス・カットレモン）
２.「CANDY TUNE」
（ブルーパインソーダ・ライムシロップ・冷凍果実ミックス・カットレモン）
３.「SWEET STEADY」
（いちごカルピスソーダ・冷凍果実ミックス・カットレモン）
４.「CUTIE STREET」
（グレープフルーツシロップ・ジンジャーエール・冷凍果実ミックス・カットレモン）
価格 ：各690円(税込)
ノベルティ：KAWAII LAB.各グループ集合または各メンバーのクリアカード（全33種）
※なくなり次第終了します／ランダムで配布するため絵柄は選べません／
欠品時には、コラボメニューの販売を休止する場合があります
■通信カラオケDAMでは豪華賞品が当たるカラオケスタンプラリーを実施
実施期間：2025年5月2日(金)～7月31日(木)
実施店舗：全国の通信カラオケDAM設置店
対応機種：LIVE DAM WAO!、LIVE DAM Aiシリーズ、LIVE DAM STADIUMシリーズおよび
LIVE DAMシリーズ
課題曲 ：KAWAII LAB. 各グループの楽曲（全25曲）
※DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください
応募方法：１.実施店舗のSmartDAMで「KAWAII LAB.キャンペーン」バナーをタッチ
２.SmartDAMに表示されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、
スタンプラリーページに遷移し1スタンプ獲得
※DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください
賞品 ：[スタンプ20個] KAWAIIを観に行こう！ライブペアチケット 20組40名様
[スタンプ10個] 好きなメンバーからの直筆サイン入りステッカーセット 29名様
※ご指定いただいたメンバーが所属するグループのステッカーセットです
[スタンプ 5 個] コメント動画（全4種） 応募者全員
[スタンプ 2 個] メンバーからのコメントとデジタルサイン入りオリジナル壁紙(全29種)
応募者全員
※ランダムで配布するため絵柄は選べません
■関連サイト
・ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページ：https://big-echo.jp/campaign/(https://big-echo.jp/campaign/)
・カラオケマックオフィシャルサイト内キャンペーンページ：https://www.karaokemac.com/
・DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページ：
https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202505_kawaiilab.html(https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202505_kawaiilab.html)
・アソビシステムオフィシャルサイト内KAWAII LAB.ページ：
https://kawaiilab.asobisystem.com/