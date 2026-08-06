「ランエボ」の高性能制御も採用！

三菱自動車工業（以下、三菱）は2026年8月4日、今秋に世界初公開する予定の新型本格クロスカントリーSUV「パジェロ」について、新たなティザー画像を公開しました。



今回は、堅牢な足回りの画像とともに、走行性能に関する言及がなされています。

パジェロは、1982年に登場しました。従来の「ジープ」で培った高い悪路走破性を引き継ぐとともに、乗用車のような都会的なスタイルをもたせ、三菱のフラッグシップ（旗艦）としてブランドを牽引するモデルとなっています。

【画像】超カッコイイ！ これが新型「パジェロ」です！ 画像で見る（30枚以上）

また、初代から世界で最も過酷と言われるラリー競技「パリ・ダカールラリー（現：ダカールラリー）」に参戦し、幾度もの総合優勝を飾るなど、モータースポーツにおいても活躍。その性能と信頼性を世界に示しました。

1991年に登場した2代目は、当時のRV（現在のSUV）ブームと相まって、一時は新車販売台数ランキングで1位を記録するなど大ヒットを飾ります。オートキャンプ場やスキー場では荷物を満載したパジェロが多数集まり、RVの定番として広く知られることになりました。

1999年には洗練されたデザインの3代目、2006年には2代目をオマージュした4代目が登場。計4世代で世界170以上の国と地域において累計325万台を販売しました。

しかし、製造を担っていた岐阜県の子会社「パジェロ製造」の工場閉鎖に伴い、2019年9月に日本仕様車の生産が終了。2021年7月には輸出向けモデルの生産も終了し、初代から39年にわたる歴史に幕を閉じました。

そのいっぽうで、折からのSUV人気や根強いファンからパジェロの復活を求める熱い要望があったことで、パジェロ復活の機運が高まっていました。一部新聞などでは2024年頃から「パジェロ復活」が予定されているとの報道もありました。

そうしたなか、2026年1月に開催のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」で、当時の加藤 隆雄社長が新型クロスカントリーSUVの投入計画を明言。同年3月の「オートモビルカウンシル2026」では、岸浦 恵介新社長が新型クロスカントリーSUVの年内発売を明かしています。

そして5月29日には新中長期ビジョンにおいて、新型クロスカントリーSUVが「パジェロ」であると初めて公言されるとともに、今年度中の投入が正式に示されました。

5代目となる新型パジェロは、国内でも販売されているピックアップトラック「トライトン」のラダーフレームをベースに改良を施したうえで、キャビンや足回りを専用開発し、歴代のように、悪路走破性と上質かつ快適な乗り心地の両立を目指したといいます。

さらに、「三菱自動車らしさ」を体現する「尖った商品・ブランドの強化」を担うフラッグシップモデルと位置づけられています。

その後、三菱はティザーサイトを開設し、パリ・ダカールラリーでドライバーを務め、現在は三菱自動車本体に在籍する増岡 浩氏のコメントを掲載。続いて6月29日にはパジェロの人気装備であった「マルチメーター」の搭載が明らかになりました。

また7月3日には、三菱SUVを中心としたファンイベント「スターキャンプ 2026 in 朝霧高原（以下、スターキャンプ）」で、一部の参加者向けに実車の一部を先行披露した際の動画を公開しています。

そして今回、ティザーサイトが更新され、新型パジェロの足回りを写した新たな画像が公開されています。ボディの詳細は写っていないものの、屈強なラダーフレームの一部や、デフの一部が確認できます。タイヤや足回り、腹下の位置関係から、最低地上高も余裕のクリアランスが確保されていることもわかります。

サスペンションは高い路面追従性を発揮するものだとしており、オフロードの大きな凹凸や強い衝撃がかかる路面でも卓越した走破性を発揮するといいます。

また、オンロードの荒れた路面やうねりのある路面でも車体の不快な揺れや振動を抑えることで、長距離走行でも疲れにくい上質な乗り心地を追求し、全ての乗員が快適にドライブできることを実現したということです。

さらに今回、三菱のスポーツセダン「ランサーエボリューション」やミドルサイズSUV「アウトランダー」などに採用してきた、走行状況に応じて最適な操縦性、走破性、安定性を実現する独自の車両運動統合制御システム「S-AWC（Super-All Wheel Control）」の搭載も明らかになっており、路面状況を問わずに高い走行性能を確保しているようです。

新型パジェロの世界初公開は2026年秋を予定しており、今後さらなる詳細情報の公開が注目されます。