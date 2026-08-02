川口春奈、サッカー日本代表・板倉滉との結婚＆妊娠を発表「共に支え合い、笑顔の絶えない家庭を」【全文】
俳優の川口春奈（31）が2日、自身のインスタグラムを更新し、サッカー日本代表選手の板倉滉（29）との結婚を発表した。
【画像】川口春奈、板倉滉との結婚＆妊娠を発表 直筆署名入り全文
2人の連名で「この度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告。
さらに「また、お腹には私たちの赤ちゃんもいます」と明かし、「無事に生まれてきてくれることを願いながら日々穏やかに過ごしていけたらと思います。共に支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います」とつづった。
■全文
いつも応援してくださっている皆様へ
この度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます。
また、お腹には私たちの赤ちゃんもいます。
無事に生まれてきてくれることを願いながら
日々穏やかに過ごしていけたらと思います。
共に支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。
今後とも宜しくお願い致します。
令和8年8月2日
板倉滉 川口春奈
■川口春奈（かわぐち・はるな）
1995年2月10日生まれ、長崎県出身。2007年「ニコラモデル・オーディション」グランプリ受賞、『ニコラ』専属モデルとして活動を開始。09年、三井のリハウスの第13代リハウスガールに選ばれCMデビュー。同年、ドラマ『東京DOGS』でドラマデビューを飾る。ドラマ『ヤンキー君とメガネちゃん』（10年）、映画『桜蘭高校ホスト部』（12年）、ドラマ『金田一少年の事件簿N（Neo）』（14年）、映画『一週間フレンズ。』（17年）、映画『九月の恋と出会うまで』（19年）、ドラマ『極主夫道』（20年）、NHK大河ドラマ『麒麟がくる』（20年）、ドラマ『着飾る恋には理由があって』（21年）、映画『聖地X』（21年）、NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』（22年）、ドラマ『silent』（22年）、NHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』（23年）、ドラマ『ハヤブサ消防団』（23年）などに出演。
■板倉滉（いたくら・こう）1997年1月27日生まれ、横浜市出身。ポジションはDF。2015年に川崎フロンターレのトップチーム昇格。ベガルタ仙台への期限付き移籍を経て、19年マンチェスターシティ（イングランド）に完全移籍。FCフローニンゲン（オランダ）、FCシャルケ（ドイツ）などへの期限付き移籍を経て、22年にボルシアMG（ドイツ）に完全移籍。25年にはアヤックス（オランダ）に完全移籍。日本代表では「コパ・アメリカ2019」でA代表デビュー。22年と26年のワールドカップメンバーに選出された。
【画像】川口春奈、板倉滉との結婚＆妊娠を発表 直筆署名入り全文
2人の連名で「この度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告。
さらに「また、お腹には私たちの赤ちゃんもいます」と明かし、「無事に生まれてきてくれることを願いながら日々穏やかに過ごしていけたらと思います。共に支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います」とつづった。
いつも応援してくださっている皆様へ
この度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます。
また、お腹には私たちの赤ちゃんもいます。
無事に生まれてきてくれることを願いながら
日々穏やかに過ごしていけたらと思います。
共に支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。
今後とも宜しくお願い致します。
令和8年8月2日
板倉滉 川口春奈
■川口春奈（かわぐち・はるな）
1995年2月10日生まれ、長崎県出身。2007年「ニコラモデル・オーディション」グランプリ受賞、『ニコラ』専属モデルとして活動を開始。09年、三井のリハウスの第13代リハウスガールに選ばれCMデビュー。同年、ドラマ『東京DOGS』でドラマデビューを飾る。ドラマ『ヤンキー君とメガネちゃん』（10年）、映画『桜蘭高校ホスト部』（12年）、ドラマ『金田一少年の事件簿N（Neo）』（14年）、映画『一週間フレンズ。』（17年）、映画『九月の恋と出会うまで』（19年）、ドラマ『極主夫道』（20年）、NHK大河ドラマ『麒麟がくる』（20年）、ドラマ『着飾る恋には理由があって』（21年）、映画『聖地X』（21年）、NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』（22年）、ドラマ『silent』（22年）、NHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』（23年）、ドラマ『ハヤブサ消防団』（23年）などに出演。
■板倉滉（いたくら・こう）1997年1月27日生まれ、横浜市出身。ポジションはDF。2015年に川崎フロンターレのトップチーム昇格。ベガルタ仙台への期限付き移籍を経て、19年マンチェスターシティ（イングランド）に完全移籍。FCフローニンゲン（オランダ）、FCシャルケ（ドイツ）などへの期限付き移籍を経て、22年にボルシアMG（ドイツ）に完全移籍。25年にはアヤックス（オランダ）に完全移籍。日本代表では「コパ・アメリカ2019」でA代表デビュー。22年と26年のワールドカップメンバーに選出された。