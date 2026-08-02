「天の助けだ」「２人ともいない」日本サッカー協会の“公式発表”に韓国メディアが安堵。前日のリリースには「絶望的」と震撼していたが…
日本サッカー協会（JFA）は７月31日、愛知・名古屋で開催されるアジア競技大会に臨むU-21日本代表のメンバー23人を発表した。
海外組は、小杉啓太（フランクフルト）、市原吏音（AZ）、石渡ネルソン（シント＝トロイデン）、ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（オールボー）の４人で、A代表経験のあるピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋）と大関友翔（川崎）も選出された。
最大のライバルは、やはり３連覇中の韓国だろう。同国のメディア『Xports News』は、日本のメンバーに反応。A代表デビューを果たしている佐藤龍之介（バレンシア）と、ドイツの強豪で評価を上げている山本天翔（ドルトムント）の名前がない点を喜んだ。
同メディアは「イ・ミンソン監督のチームを天が助ける！日本の“超新星”佐藤・山本がアジア大会に不参加。大学生３名を含む日本のメンバーが発表」と見出しを打ち、「アジア大会４連覇を狙うイ・ミンソン監督率いるチームにとって、朗報が舞い込んだ」と伝えた。
「日本サッカー界で注目を集めるトップクラスの才能を持つ２選手が、欧州への移籍に伴いアジア大会を欠場することになった」
記事は「通常、アジア大会の男子サッカーは23歳以下のチームで構成され、24歳以上のオーバーエイジ枠を最大３名まで起用できるが、日本は異なるアプローチをとった」と続けた。
「大岩剛監督は、規定より２歳若い21歳以下のチームを編成し、オーバーエイジ枠の選手は一切起用しないことを決断した。大岩監督はアジア大会を、2028年ロサンゼルス・オリンピックに向けたステップと位置づけているようだ」
「開催国である日本はグループステージでタイ、キルギス、香港と対戦し、自国開催での初となるアジア大会金メダル獲得を目指す。大岩監督は優勝を掲げているものの、主力２選手の不在は、韓国にとっては好材料と言えるだろう」
前日には、JFAがロス五輪の最終予選を兼ねたU-23アジアカップ2028の日本開催が決定したとリリースし、韓国メディア『SPOTV NEWS』は、「韓国サッカーにとって絶望的な障害」「２大会連続の衝撃的な敗退という危機に直面」と憂いていた。
今回の日本のメンバー発表は、いい知らせだと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」
海外組は、小杉啓太（フランクフルト）、市原吏音（AZ）、石渡ネルソン（シント＝トロイデン）、ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（オールボー）の４人で、A代表経験のあるピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋）と大関友翔（川崎）も選出された。
最大のライバルは、やはり３連覇中の韓国だろう。同国のメディア『Xports News』は、日本のメンバーに反応。A代表デビューを果たしている佐藤龍之介（バレンシア）と、ドイツの強豪で評価を上げている山本天翔（ドルトムント）の名前がない点を喜んだ。
「日本サッカー界で注目を集めるトップクラスの才能を持つ２選手が、欧州への移籍に伴いアジア大会を欠場することになった」
記事は「通常、アジア大会の男子サッカーは23歳以下のチームで構成され、24歳以上のオーバーエイジ枠を最大３名まで起用できるが、日本は異なるアプローチをとった」と続けた。
「大岩剛監督は、規定より２歳若い21歳以下のチームを編成し、オーバーエイジ枠の選手は一切起用しないことを決断した。大岩監督はアジア大会を、2028年ロサンゼルス・オリンピックに向けたステップと位置づけているようだ」
「開催国である日本はグループステージでタイ、キルギス、香港と対戦し、自国開催での初となるアジア大会金メダル獲得を目指す。大岩監督は優勝を掲げているものの、主力２選手の不在は、韓国にとっては好材料と言えるだろう」
前日には、JFAがロス五輪の最終予選を兼ねたU-23アジアカップ2028の日本開催が決定したとリリースし、韓国メディア『SPOTV NEWS』は、「韓国サッカーにとって絶望的な障害」「２大会連続の衝撃的な敗退という危機に直面」と憂いていた。
今回の日本のメンバー発表は、いい知らせだと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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