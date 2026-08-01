第108回全国高等学校野球選手権大会（5日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が1日に行われ、出場49校の対戦相手が決まった。

大会連覇を狙う沖縄尚学は、第6日の第2試合で神奈川史上初の4季連続で甲子園出場を決めた横浜と対戦する。創部30年にして初の甲子園出場となった熊本の有明は、京都の立命館宇治と対戦する。開幕カードは札幌日大対仙台育英となった。



今年の選手宣誓は西東京代表・八王子実践の矢澤陵磨主将に決まった。「嬉しい限りです。選手のみんなからやってくれと言われていたのでやろうと思っていました」と笑顔を見せた矢澤は「自分の中で何個か決めてあるキーワードがあるので、それをうまく使って言えたらなという風に思っています。歴代の皆様に負けないくらい素晴らしい文を作れれば」と意気込んだ。





開会式は5日の16時からで、17時30分から開幕戦である第1日の第1試合が行われる。第2日は2試合の開催で、第3日から第8日までは、暑さ対策として「2部制」で実施される。22日までの18日間、 兵庫県 西宮市の阪神 甲子園球場 で熱戦が繰り広げられる。

【組み合わせ一覧】

■第1日 8月5日（水）

17時30分 第1試合（1回戦）札幌日大（南北海道） vs 仙台育英（宮城）

■第2日 8月6日（木）

16時00分 第1試合（1回戦）東筑（福岡） vs 神村学園（鹿児島）

18時30分 第2試合（1回戦）聖隷クリストファー（静岡） vs 佐野日大（栃木）



■第3日 8月7日（金）

◇朝の部

8時00分 第1試合（1回戦）東海大甲府（山梨） vs 鶴岡東（山形）

◇午後の部

13時30分 第2試合（1回戦）八幡商（滋賀） vs 健大高崎（群馬）

16時00分 第3試合（1回戦）立命館宇治（京都） vs 有明（熊本）

18時30分 第4試合（1回戦）立正大淞南（島根） vs 長崎日大（長崎）

■第4日 8月8日（土）

◇朝の部

8時00分 第1試合（1回戦）遊学館（石川） vs 青森山田（青森）

◇午後の部

13時30分 第2試合（1回戦）白樺学園（北北海道） vs 東日大昌平（福島）

16時00分 第3試合（1回戦）日本文理（新潟） vs 大分商（大分）

18時30分 第4試合（1回戦）英明（香川） vs 関東第一（東東京）

■第5日 8月9日（日）

◇朝の部

8時00分 第1試合（1回戦）新田（愛媛） vs 花巻東（岩手）

◇午後の部

13時30分 第2試合（1回戦）岡山学芸館（岡山） vs 鳥取城北（鳥取）

16時00分 第3試合（1回戦）鳴門渦潮（徳島） vs 八王子実践（西東京）

18時30分 第4試合（1回戦）中京（岐阜） vs 霞ケ浦（茨城）

■第6日 8月10日（月）

◇朝の部

8時00分 第1試合（1回戦）明徳義塾（高知） vs 日南学園（宮崎）

◇午後の部

13時30分 第2試合（1回戦）横浜（神奈川） vs 沖縄尚学（沖縄）

16時00分 第3試合（2回戦）高岡商（富山） vs 高川学園（山口）

18時30分 第4試合（2回戦）天理（奈良） vs 福山（広島）

■第7日 8月11日（火・祝）

◇朝の部

8時00分 第1試合（2回戦）横手（秋田） vs 敦賀気比（福井）

◇午後の部

13時30分 第2試合（2回戦）智辯和歌山（和歌山） vs 社（兵庫）

16時00分 第3試合（2回戦）履正社（大阪） vs 享栄（愛知）

18時30分 第4試合（2回戦）松商学園（長野） vs 三重（三重）

■第8日 8月12日（水）

◇朝の部

8時00分 第1試合（2回戦）拓大紅陵（千葉） vs 佐賀商（佐賀）

◇午後の部

13時30分 第2試合（2回戦）花咲徳栄（埼玉） vs 第1日第1試合の勝者

