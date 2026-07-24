お笑いコンビ『霜降り明星』せいやの“瞳”が、まさかの商品化――。そんな異例のカラーコンタクト『おちゃめ』が、発売直後から予想を上回るヒットを記録している。

【写真】「自然に盛れる」霜降り明星・せいやの目になれる大人気カラコン

通販サイトで1日の最高売上数を更新

7月15日、カラーコンタクト通販サイト『ホテルラバーズ（ホテラバ）』から発売された『おちゃめ』は、せいやの透明感のある茶目を再現したカラーコンタクト。SNS上で「せいやの目がきれい」「茶目が透明感あってうらやましい」といった声が相次いだことをきっかけに開発がスタートしたという。

“お笑い芸人をイメージしたカラコン”という珍しさもあって発売前から注目を集めたが、実際に装着した購入者からは、「自然に盛れる」「普段使いしやすい」「本当にせいやの目みたい」といった感想が相次ぎ、話題はさらに拡大している。

開発を手がけた株式会社ホテラバによると、今回、最もこだわったのは、せいやの瞳をどこまで自然に再現できるかだったという。

「せいやさんの透明感のある茶目を表現するため、自然光や室内光など、さまざまな環境で撮影した瞳を徹底的に研究しました。細かな色味や透明感にこだわり、何度も試作を重ねています。また、裸眼が黒目の人と茶目の人では発色が異なるため、それぞれに合わせた2種類のレンズデザインを用意し、自然にせいやさんの瞳を再現できるよう仕上げました」（ホテラバ広報担当者、以下同）

見た目の再現性だけでなく、日常使いしやすいデザインも人気を後押ししているようだ。

「“せいやさんの目になれる”という再現性だけでなく、普段使いしやすいナチュラルなデザインも高く評価いただいています。また、ファンの皆さまからは、パッケージやノベルティーまで細部にこだわっていることが伝わるという、うれしいお声も多くいただいています」

その反響は売り上げにも表れている。

「発売後は大変ご好評をいただき、弊社が運営するカラコン通販サイト『ホテラバ』では、1日の最高売上数を更新するほどの反響となりました。当初は約10か月分を想定していた在庫も、すでに度数によっては欠品が出始めており、現在は追加発注を急いでいる状況です」

芸能人プロデュースのカラコンは数多く発売されているが「芸人の瞳」が商品化されるのは珍しい。“せいやの目になれる”という遊び心と普段使いできる実用性、その両方を兼ね備えた『おちゃめ』は、この夏を代表するヒットカラコンの一つとなりそうだ。

週刊女性PRIME